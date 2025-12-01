قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
غضب داخل نادي الزمالك بعد قرارات الهيكلة

ملك موسى

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التوتر الشديد بين عدد كبير من الموظفين والعمال، عقب القرارات الأخيرة لمجلس الإدارة بشأن إعادة الهيكلة الإدارية داخل النادي، والتي تسببت في موجة غضب واسعة بين العاملين.

وبحسب مصادر داخل النادي، فقد تفاجأ العديد من الموظفين على رأسهم أصحاب المؤهلات العليا بقرار نقلهم من إدارات عملوا بها لسنوات طويلة إلى وظائف أفراد أمن، وهو ما اعتبروه “إهانة لمؤهلاتهم وخبراتهم” خصوصًا أن بعضهم قضى أكثر من عشر أو خمس عشرة سنة في خدمة النادي داخل قطاعات إدارية مختلفة.

وأكد عدد من الموظفين المتضررين أن قرارات الهيكلة جاءت دون مراعاة لسنوات الخبرة أو المسار الوظيفي أو حتى المؤهل الدراسي، مشيرين إلى أنهم لم يتلقّوا أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن مستقبلهم داخل النادي أو دوافع هذه الإجراءات المفاجئة.

وقال موظفون تحدثوا لـ"صدي البلد " إنهم يدرسون حاليًا التقدّم بشكاوى رسمية إلى مكتب العمل لبحث موقفهم القانوني، إضافة إلى دراسة اتخاذ خطوات قانونية أخرى للمطالبة بحقوقهم التي يرون أنها “تعرّضت للتجاهل والتهديد” بعد قرار نقلهم إلى وظائف لا تتناسب مع طبيعة أعمالهم السابقة.

وأشار المتضررون إلى أن حالة القلق ما زالت مسيطرة على العاملين داخل النادي في ظل عدم حسم ملف الهيكلة والتراجع عن القرار الذي لا يتناسب مع مؤهلاتهم او سنوات العمل حتى الآن ، مطالبين مجلس الإدارة بالتراجع عن القرارات الأخيرة أو إعادة تقييمها بما يضمن الحفاظ على حقوقهم واحترام مؤهلاتهم وسنوات عملهم.

قرر الجهاز  الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 ويستأنف  الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر .

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

