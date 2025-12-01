قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
رياضة

الدردير عن خوان بيزيرا: عم المجال كله

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء اللاعب خوان بيزيرا.

خوان بيزيرا

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عم المجال كله ".

أرقام خوان بيزيرا 

وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مقارنة بين أرقام أحمد سيد زيزو، نجم الأهلي، ونجم الزمالك خوان بيزيرا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي: "مقارنة بين زيزو وخوان بيزيرا في الأرقام حتى الآن.. أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك حتى الآن".

وأضاف: "لعب 13 مباراة 

سجل: 3 أهداف - منها هدفان أمام ديكيداها الصومالي".

وتابع: "صنع: 4 أهداف - منها 2 أسيست أمام ديكيداها الصومالي

ساهم بـ 7 أهداف".

وأكمل: "أرقام أحمد مصطفى السيد (زيزو) مع الأهلي حتى الآن 

لعب: 16 مباراة.

سجل: 3 أهداف - هدفين أمام فاركو / هدف ركلة جزاء أمام الاتحاد".

وختم: "صنع: 8 أهداف 

ساهم بـ 11 هدفا حتى الآن".

في غضون ذلك، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

خوان بيزيرا مهيب الدردير الاهلي

