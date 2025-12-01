قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب مصر يغادر إلى كينيا للمشاركة في بطولة العالم تحت 21 سنة للتايكوندو المصنفة G4

عبدالله هشام

غادرت بعثة المنتخب المصرى الأول للتايكوندو متجهة إلى مدينة نيروبى عاصمة كينيا للمشاركة فى بطولة العالم تحت ٢١ سنة للتايكوندو والمصنفة فئة G4 فى الفترة من ٣-٦ ديسمبر الجاري.

ويمثل المنتخب المصري الأول بالبطولة كل من: معتز عاصم تحت وزن ٥٤ك و محمد أسامة تحت وزن ٥٨ك و أحمد هشام تحت وزن ٦٣ك و عمر فتحى تحت وزن ٦٨ك و حنين ربيع تحت وزن ٤٦ك و ليلى شريف تحت وزن ٤٩ك و چنى خطاب تحت وزن ٥٣ك و شهد سامى تحت وزن ٥٧ك و نادين عمرو تحت وزن ٦٢ك و ملك سامى تحت وزن ٧٣ك بالاضافة الى جهاز فنى مكون من المدير الفني الأسبانى روسيندو الونسو والتركية جولشا اولنسو مدربة المنتخب والدكتور قدرى المر أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب.

ويرأس البعثة هيثم الجداوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على منتخب مصر للناشئين.

تأتى مشاركة المنتخب المصري بالبطولة فى إطار رؤية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى لمشاركة عدد كبير من لاعبي المنتخب صغار السن بالبطولات الدولية المختلفة لمتابعتهم و حصد النقاط اللازمة وزيادة الاحتكاك الدولي وعمل صف وجيل جديد من اللاعبين الدوليين لتمثيل المنتخب الوطني الاول فى المرحلة القادمة ضمن برنامج إعداد المنتخب والمُعد من قِبل المهندس محمد عجيزة المشرف العام على المنتخب الوطني الأول.

