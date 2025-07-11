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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

One UI 8 يصل رسميا بخصائص رهيبة… لكنه قادم للأجهزة القديمة تدريجيًا

One UI 8
One UI 8
احمد الشريف

كشف Samsung خلال حدث Galaxy Unpacked (9 يوليو 2025) عن إصدار واجهته الجديد One UI 8 المبني على Android 16، والذي تضمن العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 ظهر لأول مرة على هواتف Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 (بما في ذلك طراز Flip 7 FE)، حيث يتخطى تحسينات الصوت وفلاتر AI مثل Audio Eraser، إضافة تكامل Gemini Live، ومزايا مثل النوافذ العائمة، وNow Bar المحسّنة، ودعم DeX على Flip 7، تأتي هذه الأجهزة  مباشرة مع One UI 8 بشكل مسبق.

الأجهزة الأقدم… في مرحلة الاختبار ثم الإطلاق

إلى جانب الأجهزة القابلة للطي، أطلقت سامسونج النسخ التجريبية (بيتا) لهواتف Galaxy S‑series، بدءًا بسلسلة S25 في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا والهند، تشمل نماذج S25 وS25+ وS25 Ultra.

تنهال توقعات بأن الإصدار المستقر منهم سيصل أواخر يوليو أو بداية أغسطس، تليه مجموعة الأجهزة الرائدة الأخرى.

أما الأجهزة الأقدم مثل Galaxy S24 وS23 وZ Fold 6 وZ Flip 6 وأجهزة الفئة المتوسطة مثل A55، A35، Tab S10/S9/S8، فهي أيضاً ضمن خطة التحديث، لكنها ستتلقى الإصدار الثابت في الأسابيع التالية (أغسطس–سبتمبر 2025) .

الأجهزة التي توقفت عن التحديث

من ناحية أخرى، أعلنت سامسونج عن توقف الدعم تمامًا لأجهزة مثل Galaxy A22 5G، F52 5G، وTab S7 FE، مما يزيد من احتمالية ألا تشملها قائمة One UI 8.

إذا كنت تمتلك Z Fold 7 أو Flip 7، فعلى الأرجح أنك تستخدم One UI 8 بالفعل. بالنسبة لحاملي سلسلة S25، فالتحديث المستقر في الأفق القريب، ومن المرجّح أن يصل S24 والأجهزة اللاحقة تدريجيًا بين أغسطس وسبتمبر.

 أما الأجهزة الأقدم أو المنتهية دعمها، فلن تتلقى التحديث  وللتأكد، راجع إعدادات "تحديث البرامج" أو تطبيق Samsung Members.

One UI 8 Galaxy Samsung

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