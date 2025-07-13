هل نستعد لثورة تصوير؟.. تحسينات رائعة لتطبيق الكاميرا في One UI 8

في One UI 8 المبنية على Android 16، أضافت سامسونج تحكمات جديدة داخل تطبيق الكاميرا تسمح بفتح الإعدادات بسرعة عبر السحب لأعلى أو لأسفل في واجهة المعاينة.

يمكن تخصيص هذه الإيماءات بحيث تُستخدم لفتح الإعدادات السريعة بدل التبديل بين الكاميرات الأساسية أو الأمامية، مما يعزز تجربة الاستخدام بيدٍ واحدة بسلاسة أكبر .

تجربة تصوير أفضل عبر فيديو وصور متحركة

يدعم Galaxy Z Fold 7 وFlip 7 تطبيق Camera Assistant ضمن حزمة Good Lock لإصدارات One UI 8، حيث أُضيفت خاصية الصور المتحركة (Motion Photo) بمؤثر صوت المغلاق، مما يمنح تجربة أكثر تفاعلية ومتعة أثناء التصوير .

تحرير مدمج وميزات Gallery الذكية

لا تقتصر التعديلات على الواجهة؛ فقد طوّرت سامسونج أيضاً أدوات تحرير متقدمة ضمن تطبيق Gallery، مثل Audio Eraser (لحذف الضوضاء من الفيديو)، Portrait Studio بإطارات فنية للوجوه وللحيوانات الأليفة، وميزة Overlay Translation لترجمة النصوص داخل الصور مباشرة .

دمج أوسع مع تقنيات Galaxy AI

تطورت ميزات التحرير المبتكرة مع Galaxy AI، مثل Photo Assist التي تمنح المستخدم اقتراحات للتعديل الإبداعي، بما في ذلك تحويل رسومات S Pen لتبدو واقعية ضمن الصور. كما جاء Enhance‑X وCamera Shift بـتحديثات تضيف تأثيرات HDR للصور والمشاهد السماوية

يعَد One UI 8 نقلة نوعية في مجال التصوير الفوتوغرافي الذكي، وليس مجرد تحديث شكلي.

من التفاعلات السريعة داخل واجهة الكاميرا، إلى الصور المتحركة التي تقدم تجربة ممتعة، وتمكين التحرير الذكي بفلاتر AI داخل التطبيق – هذه المزايا تضع سامسونج في صدارة التجربة التصويرية.

سيبدأ تفعيل هذه التحسينات تدريجيًا على أجهزة السلسلة الرائدة – Z Fold 7 وFlip 7 – ثم S25، ليصل لاحقًا إلى باقي الأجهزة المدعومة؛ ما يعني أن ثورة التصوير بانتظارنا خلال الصيف.