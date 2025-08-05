بمواصفات احترافية .. إليك أفضل هاتف في الأسواق في 2025

ربما تستعد نوبيا لإطلاق هاتفها الجديد من فئة Ultra، Z80 Ultra. تشير تسريبات جديدة إلى أن الهاتف سيضم أحدث التقنيات، بما في ذلك معالج كوالكوم من الجيل التالي، وكاميرا سيلفي مُحسّنة أسفل الشاشة، وبطارية تدوم لفترة أطول من معظم الهواتف الرائدة في السوق. ومن المتوقع إطلاق الهاتف نهاية هذا العام.

هاتف نوبيا Z70 الترا



وفقًا لمصدر موثوق، وهو Digital Chat Station، على موقع Weibo، سيضم هاتف Z80 Ultra - المتوقع أن يخلف هاتف Z70 Ultra الذي صدر العام الماضي كاميرا أمامية مُحسّنة أسفل الشاشة.

تتيح هذه الميزة تجربة مشاهدة كاملة للشاشة بدون ثقوب أو شقوق، مع الحفاظ على دقة شاشة 1.5K.

قد يكون هاتف Z80 Ultra أحد الهواتف الأولى التي تتميز بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 القادم من Qualcomm ، والذي من المقرر الإعلان عنه في سبتمبر 2025.

تشير التسريبات إلى قفزة ملحوظة في الأداء، حيث ورد أن الشريحة وصلت إلى 3.8 مليون نقطة على AnTuTu - أي أعلى بنسبة 50٪ من درجة Z70 Ultra البالغة حوالي 2.5 مليون.

مواصفات هاتفZ80 Ultra

على الجانب الآخر من المتوقع أن تكون إعداد الكاميرا الخلفية يتضمن مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل على الأقل - كاميرا رئيسية وكاميرا مقربة. مع ذلك، لم يُفصح المُسرب عن أي تفاصيل حول المستشعرات أو العدسات.

ومن المتوقع أن يكون هاتف Z80 Ultra مزود ببطارية أكبر بكثير أكثر من 7100 مللي أمبير/ساعة مقارنةً بـ 6150 مللي أمبير/ساعة في سابقتها. يُقال إنها وحدة أحادية الخلية من السيليكون والكربون، والتي، إذا صحت، يمكنها توفير عمر بطارية يدوم لأيام حتى مع الاستخدام المكثف - وهي ترقية جذابة للاعبين والمستخدمين المحترفين على حد سواء.

وفي حين لم يتم تسريب تفاصيل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين حتى الآن، فمن المتوقع أن يحمل Z80 Ultra عناصر التصميم الرئيسية من سابقه، مثل التصميم المصنف IP68/IP69 وشاشة AMOLED عالية التحديث بمعدل 144 هرتز.

لم تؤكد شركة Nubia رسميًا أيًا من هذه التفاصيل حتى الآن، ولكن إذا اتبعت العلامة التجارية جدولها المعتاد، فقد يتم إطلاق Z80 Ultra في نوفمبر 2025. ومع مزيج من المواصفات المتطورة وميزات التصميم الفريدة مثل كاميرا السيلفي غير المرئية، قد يكون Z80 Ultra أحد أكثر الهواتف الرائدة تميزًا في نهاية العام.