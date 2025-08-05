برلماني: انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري مهم

في ضوء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أكد النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تمثل واحدة من أهم صور ممارسة الديمقراطية، وتجسيدًا حيًا لإرادة المواطنين في بناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وأشار “حسين” إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم العمل البرلماني والتشريعي، من خلال إبداء الرأي في القوانين المكملة للدستور، ومناقشة القضايا الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، فضلًا عن كونه مساحة للحوار والنقاش المؤسسي المتزن حول قضايا التنمية الشاملة.

وشدد على أن المشاركة الفعالة في الانتخابات واجب وطني لا يقل أهمية عن أي دور سياسي أو مجتمعي آخر، مشيرًا إلى أن نزول المواطنين إلى لجان الاقتراع يعكس وعيًا سياسيًا متناميًا، ويؤكد حرصهم على صون مكتسبات الدولة وترسيخ الاستقرار الذي نحتاجه في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

واختتم النائب هشام حسين بيانه بتجديد دعوته لكل المواطنين، خاصة الشباب، إلى التوجه لصناديق الاقتراع، والمساهمة الإيجابية في صناعة مستقبل الوطن، مؤكدًا ثقته في أن المشاركة ستكون على قدر المسؤولية، بما يليق بالشعب المصري وتاريخه العريق.