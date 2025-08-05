الزراعة: ندوات إرشادية حول سلامة الغذاء والتغذية السليمة بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 209 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 4 اغسطس الجاري.

وخلال هذا الاسبوع قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بالمرور على مجزر 15 مايو النصف آلي، لمتابعة سير العمل به وضمان جودته.

كما نظمت المديرية عدة ندوات إرشادية حول سلامة الغذاء، وأهمية التغذية السليمة، والوقاية من الأمراض المشتركة مثل حمى الوادي المتصدع، مع التركيز على أهمية التحصين ومكافحة البعوض، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة عن تحصين 115,816 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وشنت حملات مكثفة على أسواق اللحوم، أسفرت عن ضبط أكثر من 5.8 طن من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما عقدت 169 ندوة إرشادية تناولت مواضيع مثل أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار وأهمية ترقيم وتسجيل الماشية، كما نفذت مديرية الزراعة بالقليوبية ندوة إرشادية حول محصول الذرة الشامية، ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية بمركز بنها. كما أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية للكشف وعلاج الحيوانات في المركز الإرشادي بالسفاين، حيث تم إرشاد المربين حول الأمراض التي تصيب الحيوانات ومواعيد حملات التحصين.

بينما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية المرور على الزراعات والإدارات الزراعية لمتابعة الحالة العامة للزراعات ومراجعة السجلات والتراخيص الخاصة بالصوب. كما قامت بإزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، واستمرت في أعمال تطهير المساقي. من جانبها، أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 82,832 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما قامت مديرية الزراعة بكفر الشيخ بالمرور على زراعات القطن والذرة والأرز، وتابعت صرف الأسمدة. كما نفذت ندوات إرشادية وأيام حقلية للنهوض بإنتاجية محصول القطن ومحصول الذرة. واعلنت مديرية الطب البيطري، تحصين 186,951 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. كما شنت حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، نتج عنها تحرير 20 محضرًا بضبطيات تجاوزت طن و 984 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، كما واصلت مديرية الزراعة بالدقهلية المرور على الزراعات الصيفية والجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة. ونفذت ندوات إرشادية وأيام حقلية، كما قامت بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية. في سياق متصل، كما تابعت مديرية الطب البيطري أعمال لجان التحصين ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بالشرقية 7 قوافل بيطرية قدمت خدماتها لأكثر من 3173 حيوانًا. وشنت حملات على ثلاجات اللحوم أسفرت عن ضبط حوالي 7 أطنان و5973 كجم من اللحوم والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك. كما تم تحصين 429,007 جرعة تحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة المرور على الزراعات الصيفية (القطن والذرة)، والجمعيات الزراعية. كما تم تنفيذ مدارس حقلية لمحصول الذرة الشامية، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، كما زارت مديرية الزراعة بالإسكندرية شركة الإسكندرية للسكر استعدادًا لموسم زراعة بنجر السكر، حيث تم بحث المشكلات التي تواجه المزارعين. كما نفذت ندوة لمحصول الأرز ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، ومرت على الجمعيات الزراعية لحصر المبيدات المستخدمة. وأُقيم يوم حقلي لمحصول الذرة الشامية، كما تمت إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بالسويس حملات توعية إرشادية للمربين حول أهمية التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي والسعار وإنفلونزا الطيور.

وركزت الحملات أيضًا على أهمية تسجيل وترقيم الماشية والتأمين عليها، كما واصلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية المرور على زراعات (القطن، الذرة)، وتابعت حصاد البطيخ، وأزالت حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

كما عقدت لقاءً موسعًا مع المزارعين لحل مشكلاتهم. ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية طبية بقرية عين غصين، قدمت خدماتها لـ 4976 حيوانًا، كما قامت مديرية الزراعة ببورسعيد بالمرور على زراعات الخضروات والفاكهة والأرز، وتابعت صرف أسمدة النترات للمحاصيل الصيفية. كما عقدت ندوة إرشادية عن مخاطر نقص المياه وسبل ترشيد الري، بالإضافة إلى ندوة أخرى عن محصول الأرز ضمن برنامج ترشيد استخدام المياه. وأعلنت مديرية الطب البيطري استمرار حملات التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما نفذت مديرية الزراعة بدمياط يومًا حقليًا ضمن مشروع ترشيد المياه في الأرز، كما شنت مديرية الطب البيطري حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، أسفرت عن ضبط 188 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك. كما تم تنفيذ حملة لتحصين 40 كلبًا.

وواصلت مديرية الزراعة بشمال سيناء المرور على الإدارات الزراعية والمزرعة الإرشادية، كما عقدت اجتماعًا مع مديري الجمعيات التعاونية الزراعية لمناقشة المشكلات التي تواجههم. ونفذت قافلة إرشادية عن زراعة وإنتاج التين. كما أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية بمدينة الشيخ زويد، قدمت خدمات التحصين والعلاج والإرشاد للمربين، كما أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء عن بدء حصاد محصول عباد الشمس الزيتي. كما تم تفقد العمل بالإدارة الزراعية بمدينة نويبع وعقد لقاء لمناقشة مشاكل المزارعين. كما تم تنفيذ ندوة إرشادية عن استخدام التقنيات منخفضة التكاليف في حصاد المياه.

ونفذت مديرية الزراعة بالفيوم ندوات إرشادية حول الذرة الشامية والقطن. كما تم عقد ندوة بالتعاون مع جهات مختلفة لمناقشة جهود خدمة مربي الماشية وسبل التأمين عليها. ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية في قرية بيهمو، كما نفذت مديرية الزراعة بالمنيا 5 ندوات إرشادية حضرها 125 مزارعًا، وتناولت موضوعات فنية حول محصول الذرة الشامية. كما تم إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وعقد اجتماع مع مديري الإدارات. ونفذت مديرية الطب البيطري ندوات إرشادية حول الوقاية من الأمراض المشتركة، وأهمية ترخيص الكلاب، ودعم مراكز تجميع الألبان، كما واصلت مديرية الزراعة بأسيوط المرور على زراعات (الذرة الرفيعة والشامية، والأعلاف الخضراء). كما تم المرور على الإدارات الزراعية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بسوهاج المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة. ونفذت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة بيطرية مجانية في قرية أولاد خليفة. كما تم تنفيذ ندوات للتوعية بالأمراض المشتركة وخطورة الحمى القلاعية وأهمية التحصين، كذلك واصلت مديرية الزراعة بقنا المرور على الجمعيات لمتابعة صرف الأسمدة، ومرت على زراعات الذرة الشامية والحقل الإرشادي لقصب السكر. كما نفذت مديرية الطب البيطري حملات توعية بخطورة الأمراض الوبائية والمعدية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والسعار، كما واصلت مديرية الزراعة بالأقصر المرور على الإدارات والجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل وتوزيع السماد. وعقدت اجتماعًا دوريًا مع مديري الإدارات لإيصال التعليمات الوزارية. واستقبلت فريق عمل وحدة تطوير الري الحقلي. كما واصلت مديرية الطب البيطري المرور على أسواق الماشية، ونفذت ندوة إرشادية للتوعية بأهمية التحصينات الوقائية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بأسوان متابعة صرف الأسمدة بجمعية العباسية كوم أمبو، وعقدت لقاءً مع المزارعين لحل مشاكلهم. كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية في قرى العدوة والرغامة ونجع العرب لخدمة المربين.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.