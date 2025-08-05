علاء فؤاد يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025 ويشيد بالإقبال والمشاركة الوطنية

أدلى المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية بالقاهرة.

وأشاد فؤاد، عقب الإدلاء بصوته، بالإقبال الملحوظ من المواطنين وحرصهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد رئيس الأمانة الفنية، أن المشاركة في الانتخابات رسالة دعم قوية للقيادة السياسية، وتعزيز لرؤية الدولة في تحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب تماسكًا داخليًا وإرادة شعبية موحدة خلف مؤسسات الدولة.

وأشار، إلى أن حزب الجبهة الوطنية يخوض الانتخابات برؤية وطنية واضحة وبرنامج يعبر عن طموحات المواطنين، داعيًا الجميع إلى النزول والمشاركة لاستكمال مسيرة البناء وتعزيز المسار الديمقراطي.