بعد تعرضه للإغماء.. نقيب المهن التمثيلية يكشف الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه قمت بزيارة الفنان محمد صبحي بعد تعرضه للإغماء نتيجة ضغط العمل، مشيرا إلى أن الفنان محمد صبحي أصبح بخير، مشيرا إلى أنه كان يعاني من الإجهاد.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن مشاركة المواطنين في إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 يدل على وعي الشعب المصري.

حالة من القلق انتابت الوسط الفني بعد إعلان دخول الفنان القدير محمد صبحي إلى العناية المركزة، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة باضطراب الوعي.

رجحت مصادر طبية أنها ناتجة عن إصابة الفنان محمد صبحي باضطراب في الوعي، وهو ما أعاد تسليط الضوء على هذا المرض الخطير الذي قد يهدد حياة المصابين به إذا لم يتم التدخل الفوري.

