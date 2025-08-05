شقيق الفنان محمد صبحي يطمئن الجمهور: حالته الصحية مستقرة

طمأن مجدي صبحي، شقيق الفنان الكبير محمد صبحي، جمهور الأخير على حالته الصحية، بعد تداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.



ونشر مجدي صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قال فيه:“شكرًا لكل من اتصل للاطمئنان على أخي الأكبر، الفنان الكبير المحترم الأستاذ محمد صبحي.. وأقول لكم: الحمد لله هو بخير، ويُجري بعض الفحوصات الطبية.”

من جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي مستقرة تمامًا، مشيرًا إلى أنه يخضع حاليًا لبعض الفحوصات الطبية الروتينية داخل أحد مستشفيات القاهرة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

يُذكر أن الفنان محمد صبحي يُعد من أبرز رموز المسرح والتلفزيون في مصر والعالم العربي، وله مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود طويلة، قدّم خلالها أعمالًا خالدة أثّرت في الوجدان العربي