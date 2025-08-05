يجرى فحوصات طببة.. شقيق محمد صبحي يكشف تطورات حالته الصحية

نشر الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يطمئن الجمهور على حالته الصحية.

وقال مجدي صبحي : شكرا لكل من اتصل للأطمئنان علي اخي الاكبر الفنان الكبير المحترم الأستاذ..محمد صبحي..واقول لكم الحمد لله هوه بخير ويجري بعض الفحوصات الطبيه.

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

من ناحية أخرى كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي مشيراً انه بحالة صحية جيدة بينما يقوم بعمل بعض الإجراءات والفحوصات داخل المستشفى .

وقال زكي في بيان له صادر اليوم الثلاثاء انه يطمئن جمهور النجم الكبير مؤكداً انه يتابع الحالة الخاصة بالفنان محمد صبحي بنفسه وسط اهتمام طبي كبير، مشيراً ان الفنان محمد صبحي سوف يغادر إلى منزله خلال وقت قصير .

أحدث أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية بطولة النجم محمد صبحي، ويشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

مسرحية فارس يكشف المستور كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.