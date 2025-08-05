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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

محمد صبحي
محمد صبحي
أحمد البهى

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية،  عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد نقله للمستشفى.

وقال الفنان أشرف زكي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “الفنان الكبير محمد صبحي بخير، فقد تعرض للإرهاق الشديد ونقل إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، على أن يغادره خلال الساعات القليلة القادمة”.

وكان آخر أعمال محمد صبحي مسرحية "فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية بطولة النجم محمد صبحي، ويشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

مسرحية «فارس يكشف المستور» كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.

الفنان أشرف زكي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

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