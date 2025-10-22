خبير اقتصادي: انخفاض الذهب مؤقت.. والأسعار قد تعاود الارتفاع قريبا

قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن أسعار الذهب شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا أن سعر الذهب في مصر لا يتأثر فقط بحركة البورصات العالمية، بل يتأثر بشكل كبير أيضا بعوامل داخلية، أبرزها سعر الصرف ومعدلات الفائدة.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن العلاقة بين أسعار الذهب ومعدلات الفائدة هي علاقة عكسية، فعندما تنخفض الفائدة يتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، ما يرفع أسعاره، وهو ما ساهم في الصعود الحاد الذي شهده السوق المصري مؤخرا.

وأضاف شعيب أن التوقع بأسعار الذهب في الفترة الحالية يعتبر أمرا صعبا، خاصة مع وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي على المستوى العالمي، ما يجعل السوق عرضة لتقلبات مفاجئة.

واعتبر أن الانخفاض الحالي في سعر الذهب مؤقت، نتيجة عمليات جني الأرباح من قبل المضاربين بعد موجة الارتفاع الأخيرة، متوقعا أن يعاود الذهب ارتفاعه مرة أخرى قريبا.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه قائلا: “أعتقد أن أسعار الذهب قد تشهد زيادة جديدة خلال الفترة القادمة، إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والسياسية عالميا كما هي دون تغيير ”.