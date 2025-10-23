تغييرة اختبارات الناشئين.. إبراهيم سعيد يسخر من عمر كمال عبد الواحد

سخر إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، من المستوى الذي ظهر عليه عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الدقائق التي شارك بها خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وشارك عمر كمال عبدالواحد، في الربع ساعة الأخيرة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدلًا من تريزيجيه.

وكتب إبراهيم سعيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عمر كمال في الفترة الأخيرة، بقى تغييره اختبارات ناشئين مواليد 2012/2013»

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.





