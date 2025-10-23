محمد عبدالجليل: تريزيجيه بعيد عن مستواه مع الأهلي

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي، بعيد عن مستواه، مطالبًا بمنحه راحة واستبعده من التشكيل.

وقال عبدالجليل ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري، كانوا خارج تركيزيهم، وطاهر محمد طاهر فقد الكرة كثيرًا".

وتابع:" أحمد عبدالقادر لم يظهر بعد مشاركته في الشوط الثاني ولم يحدث الفارق، وأليو ديانج كان (بيجري بس) ولكن بلا فعلية، ومحمد شكري ظهر بشكل جيد بعد مشاركته".

وشدد:" من الأفضل منح تريزيجيه راحه لأنه بعيد عن مستواه، وكذلك المغربي محمد علي بن رمضان، ومنح ثناي آخر فرصة للمشاركة مع الفريق".