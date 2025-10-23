هاني رمزي: الأهلي يعاني من خلل دفاعي واضح

أكد هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأحمر ما زال يعاني من مشاكل واضحة في المنظومة الدفاعية، وهي أزمة متكررة منذ فترة طويلة، رغم قوة الفريق هجوميًا.

وقال هاني رمزي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "إن الأهلي فريق يمتلك قدرات هجومية كبيرة ويهاجم بكثافة، لكن عند التحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية، تظهر مشاكل كبيرة في التنظيم الدفاعي، مؤكدًا أن هذه الأزمة تحتاج إلى إصلاح فني وتكتيكي واضح".



وأوضح أن المنظومة الدفاعية في الأهلي تحتاج إلى إعادة ترتيب من الناحية التكتيكية، مشددًا على أن "أخطر موقف دفاعي هو عندما يمتلك فريقك الكرة، وليس عندما تكون مع الخصم"، مشيرًا إلى ضرورة وجود مساندة سريعة من لاعبي الوسط لتأمين المرتدات التي تمثل خطورة دائمة على مرمى الفريق الأحمر.

وأضاف رمزي أن هناك عشوائية في التنظيم الدفاعي داخل الفريق، وهو ما يجعل الأهلي عرضة لتلقي الهجمات الخطيرة، رغم سيطرته على مجريات اللعب في كثير من الفترات.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن انخفاض معدلات اللياقة البدنية لدى لاعبي الأهلي في الشوط الثاني لا يرتبط بعامل السن، لأن أعمار اللاعبين متقاربة، وإنما بسبب تراجع المعدلات البدنية كمنظومة جماعية داخل الفريق.