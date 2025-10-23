قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
حريق بمخزن أخشاب في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. تعرف على أسباب النجاة
ترامب: لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا
إصابة شخصين في انهيار بلكونة عقار بالشرقية
رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن يدفع بوتين ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا
رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 مليارات يورو سنويًا.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يخطط لزيادة استثماراته بأوكرانيا

الحرب الاوكرانية الروسية
الحرب الاوكرانية الروسية
أ ش أ

 أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن خطط لزيادة حجم عملياته الاستثمارية في أوكرانيا إلى ما بين 2.5 و3 مليارات يورو سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الأوكراني أثناء فترة الحرب وما بعدها، بحسب ما أوردته شبكة "أوكرين بيزنس نيوز".


وأكد البنك أن أوكرانيا تظل أولوية استراتيجية، مشيرًا إلى أنه ضخ حتى الآن 22.6 مليار يورو في 658 مشروعًا منذ بداية شراكته مع كييف، من بينها 8 مليارات يورو تم استثمارها منذ اندلاع الحرب في عام 2022. 

ويدير البنك حاليًا 15 مشروعًا في القطاع العام بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات يورو.
وسجل البنك في عام 2024 رقمًا قياسيًا باستثمارات بلغت 2.4 مليار يورو داخل أوكرانيا، ليصل إجمالي ما تم استثماره منذ الغزو الروسي إلى 7.6 مليار يورو. أما في عام 2025، فقد تعهد البنك بضخ ما لا يقل عن 1.56 مليار يورو، مع إمكانية رفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات سنويًا فور انتهاء الحرب، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" الأمريكية.


وتركز استراتيجية البنك على قطاعات الطاقة، والنقل والبنية التحتية اللوجستية، والأمن الغذائي، وتعزيز مرونة القطاع الخاص، إلى جانب تنمية رأس المال البشري من خلال خلق فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج تدريبية لدعم القوى العاملة الأوكرانية.


وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد التزم سابقًا بضخ ما يصل إلى 3 مليارات يورو خلال عامي 2022 و2023، وهو هدف تم تحقيقه بالفعل. ومع تصاعد الهجمات الروسية على البنية التحتية وتفاقم التحديات الاقتصادية، أصبحت أوكرانيا تعتمد بشكل متزايد على الدعم المتعدد الأطراف للحفاظ على استقرار اقتصادها والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار طويلة الأمد.

البنك الأوروبي الإعمار الاقتصاد الأوكراني اوكرانيا الحرب الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

شقق وزارة الإسكان 2025.. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

تشيع جثمان

بالورود.. تشييع جثمان شاب ابتلع لسانه بإحدى قرى الدقهلية

ترشيحاتنا

زيزو

بشير التابعي يعترف: زيزو أفضل لاعب في الأهلي

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن تعاود الانخفاض مجددا

السوبر المصري

قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد