3 مليارات يورو سنويًا.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يخطط لزيادة استثماراته بأوكرانيا

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن خطط لزيادة حجم عملياته الاستثمارية في أوكرانيا إلى ما بين 2.5 و3 مليارات يورو سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الأوكراني أثناء فترة الحرب وما بعدها، بحسب ما أوردته شبكة "أوكرين بيزنس نيوز".



وأكد البنك أن أوكرانيا تظل أولوية استراتيجية، مشيرًا إلى أنه ضخ حتى الآن 22.6 مليار يورو في 658 مشروعًا منذ بداية شراكته مع كييف، من بينها 8 مليارات يورو تم استثمارها منذ اندلاع الحرب في عام 2022.

ويدير البنك حاليًا 15 مشروعًا في القطاع العام بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات يورو.

وسجل البنك في عام 2024 رقمًا قياسيًا باستثمارات بلغت 2.4 مليار يورو داخل أوكرانيا، ليصل إجمالي ما تم استثماره منذ الغزو الروسي إلى 7.6 مليار يورو. أما في عام 2025، فقد تعهد البنك بضخ ما لا يقل عن 1.56 مليار يورو، مع إمكانية رفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات سنويًا فور انتهاء الحرب، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" الأمريكية.



وتركز استراتيجية البنك على قطاعات الطاقة، والنقل والبنية التحتية اللوجستية، والأمن الغذائي، وتعزيز مرونة القطاع الخاص، إلى جانب تنمية رأس المال البشري من خلال خلق فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج تدريبية لدعم القوى العاملة الأوكرانية.



وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد التزم سابقًا بضخ ما يصل إلى 3 مليارات يورو خلال عامي 2022 و2023، وهو هدف تم تحقيقه بالفعل. ومع تصاعد الهجمات الروسية على البنية التحتية وتفاقم التحديات الاقتصادية، أصبحت أوكرانيا تعتمد بشكل متزايد على الدعم المتعدد الأطراف للحفاظ على استقرار اقتصادها والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار طويلة الأمد.