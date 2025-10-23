أحمد ساري: الاتحاد تسيد مباراة الأهلي.. والحظ حرمه من الفوز

أكد أحمد ساري، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه السابق قدم عرضًا قويًا أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال ساري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إن "زعيم الثغر" كان الطرف الأفضل خلال أغلب فترات اللقاء، ونجح في صناعة أكثر من فرصة خطيرة، إلا أن التوفيق لم يحالف اللاعبين في ترجمة تلك الفرص إلى أهداف، ما تسبب في ضياع فوز كان في المتناول.

وأشاد ساري بالعمل الفني الذي يقدمه المدير الفني الحالي للاتحاد، تامر مصطفى، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل منظم وتطور أداؤه بشكل واضح منذ تولي المدرب الجديد المسؤولية.

وأشار ساري، إلى أن الفريق السكندري تنتظره مباريات صعبة في الجولات المقبلة، مما يستلزم تجميع أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان البقاء في الدوري الممتاز، خاصة في ظل اشتداد المنافسة في مناطق الهبوط.



وفي سياق آخر، تحدث أحمد ساري عن الحارس محمود عبد الرحيم "جنش"، مؤكدًا أنه من اللاعبين أصحاب الخبرة والكفاءة، لكنه تعرض للظلم في بداية الموسم، بعد أن دفع الجهاز الفني به في توقيت غير مناسب أثناء تراجع نتائج الفريق.

وأوضح ساري، أن الحارس شارك في مباراتين فقط خلال هذه الفترة، تلقى فيهما الفريق هزيمتين، ما أدى إلى تحميله المسؤولية بشكل غير عادل، رغم أن الظروف لم تكن مواتية.



واختتم ساري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة منح جنش فرصة جديدة للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة، بهدف تجهيزه بدنيًا وذهنيًا، خاصة وأنه لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه لزعيم الثغر في ظل خبراته الطويلة.



