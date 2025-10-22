التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين ريال مدريد ويوفنتوس في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد سانتياغو برنابيو في دوري أبطال أوروبا.

وسدد ويستون ماكيني لاعب يوفنتوس كرة من حافة المنطقة نحو الزاوية اليسرى السفلى، لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 11.

واستلم فيديريكو جاتي لاعب يوفنتوس تمريرة وسدد من مسافة متوسطة. بدا أن الكرة ستسكن الزاوية اليسرى السفلى، لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 18.

وحاول أردا جولر لاعب ريال مدريد التسديد مباشرة من حافة المنطقة ولكن حارس يوفنتوس أبعد الكرة من أسفل يسار مرماه في الدقيقة 37.

وانطلق كيليان مبابي لاعب ريال مدريد إلى منطقة الجزاء لاستلام تمريرة، وسدد نحو القائم الأيمن، لكن ميشيل دي جريجوريو تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 41.