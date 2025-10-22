قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

2 مليار دولار مرحلة أولى.. قناة السويس توقع عقد شراكة استراتيجية لبناء مجمع بتروكيماويات في السخنة

التوقيع
التوقيع

  شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين هيئة قناة السويس وشركة أنكوراج للاستثمارات لإقامة مشروع مجمع صناعي عملاق للبتروكيماويات على قطعة أرض مملوكة للهيئة بالعين السخنة شمال غرب خليج السويس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يأتي هذا المشروع الصناعي العملاق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء قاعدة صناعية وطنية متطورة مزودة بأحدث التكنولوجيا العالمية، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة المصرية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والخدمات المحلية لإنتاج منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

يستهدف مجمع البتروكيماويات في المرحلة الأولى إنتاج البولي بروبيلين(PP) كمنتج رئيسي من خام البروبان، إلى جانب إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوي، باستثمارات تتجاوز ٢ مليار دولار، على أن يتوسع المجمع في المرحلة الثانية بإنتاج منتجات بتروكيماوية أخرى، بالإضافة إلى إنشاء وحدات صناعية إضافية تكميلية ترتكز على التصدير والاستدامة بتكلفة تقديرية تبلغ ٤,٥ مليار دولار.

يحقق هذا المشروع الصناعي حزمة من المكاسب الاقتصادية، حيث سيعمل على توفير أكثر من ٢٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عقب اكتمال البناء وبدء التشغيل، بالتوازي مع تصميم برامج فنية وإدارية متخصصة في الصحة والسلامة المهنية بهدف الارتقاء بمهام وكفاءة القوى العاملة بالسوق المحلية.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على مد جسور التعاون والشراكة مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة وحشد الاستثمارات نحو بناء مشروعات صناعية عملاقة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، لا سيما المشروعات التي تحقق عائدات بالعملة الصعبة لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.

وأوضح الفريق ربيع أن إنشاء مجمع صناعي للبتروكيماويات على أرض الهيئة بالعين السخنة يأتي ضمن استراتيجية واضحة لقناة السويس بتعظيم الاستفادة من أصولها، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بما ينعكس على تعدد مصادر الدخل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالمساهمة في تقليل فاتورة الواردات المصرية من البتروكيماويات، ودعم قاعدة الصادرات  لتعزيز خزانة الدولة المصرية من النقد الأجنبي.

من جهته، أعرب الدكتور أحمد محرم المؤسس والمدير العام لشركة أنكوراج للاستثمارات عن فخره بانضمام هيئة قناة السويس كشريك استراتيجي في مجمع أنكور بنيتويت، مؤكداً ان هذه الشراكة تعكس رؤية والتزاماً مشترك لخلق مشروعات طويلة الأجل وعزيمة على تنفيذ صناعات عالمية المستوى موجهة للتصدير تتجاوز حدود السلع التقليدية.

وأشار محرم إلى سعي شركة أنكوراج إلى تطوير مشروعات صناعية ذات أثر ملموس في دعم التنوع الصناعي في مصر، مع الحفاظ على التوافق مع التوجهات العالمية للتحول في مجال الطاقة وتوجهات التصنيع المتقدمة. ويشكّل مجمع أنكور بنيتويت المرحلة الأولى من رؤية صناعية أوسع واستراتيجية نمو للصناعات الكيماوية مرتكزة على التصدير ومواكبة لمبادئ الاستدامة.

وقد حققت شركة أنكوراج للاستثمارات تقدمًا كبيرًا في المراحل التطويرية للمشروع، حيث يضم المشروع شركات عالمية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والتشييد وشركاء استراتيجيين مختلفين. كما تم وضع هيكل المشروع وفقًا لأفضل الممارسات الدولية لضمان الحوكمة والشفافية والمرونة على المدى الطويل.

وقع الاتفاقية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، كل من الدكتور منتصر خليل مدير الإدارة المالية ممثلاً عن هيئة قناة السويس، و الدكتور أحمد محرم المؤسس والمدير العام لشركة أنكوراج للاستثمارات.

الإسماعيلية قناة السويس اخبار قناة السويس

