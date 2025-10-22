محافظ المنيا يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة نزلة بني خلف بمغاغة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مدرسة نزلة بني خلف للتعليم الأساسي بمركز مغاغة، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة بمراكز المحافظة، للوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تضمن جودة العملية التعليمية وتحقيق أفضل أداء للطلاب والمعلمين.

وخلال جولته، تابع المحافظ انتظام الحصص الدراسية، وتفقد عددًا من الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، كما حرص على الاستماع إلى آراء الطلاب والمعلمين حول سير الدراسة واحتياجاتهم، موجهاً بضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة، وتذليل العقبات أمام العملية التعليمية.

وأكد المحافظ أن مدرسة نزلة بني خلف للتعليم الأساسي تُعد إحدى ثمار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، مشيراً إلى أن محافظة المنيا حظيت بنصيب كبير من مشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم الذي يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان وتنمية الوعي والمعرفة.

العملية التعليمية

ودعا المحافظ أبناءه الطلاب إلى الحرص على التفوق الدراسي والمحافظة على المدرسة باعتبارها من الممتلكات العامة، موجهاً الشكر للمعلمين والإداريين على جهودهم في دعم العملية التعليمية.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن المدرسة تضم 24 فصلًا دراسيًا (18 فصلًا ابتدائي – 6 فصول إعدادي) على مساحة 1750 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل ودورات المياه، وتم تنفيذها ضمن خطة الهيئة بمبادرة “حياة كريمة” لعام 2021/ 2022، وبدأت العمل فعليًا خلال العام الدراسي 2022/ 2023.

كما أوضح صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 3251 مدرسة تستقبل نحو مليون و499 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أنه تم تسليم الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية، إلى جانب تزويد المدارس بـ14 ألف مقعد جديد و500 سبورة دعمًا لعناصر العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، قدم طلاب المدرسة فقرات شعرية وفنية في حب مصر، أعربوا خلالها عن شكرهم لمحافظ المنيا ولكافة القائمين على العملية التعليمية، مؤكدين عزمهم على التفوق ورفع اسم المحافظة في مختلف المسابقات والأنشطة.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب، وصابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهاني الجويلي رئيس مركز مغاغة.