أبرزهم مني الشاذلي وويجز .. انطلاق النسخة الأولي من حفل جرامي

انطلقت منذ قليل النسخة الأولي من حفل جرامي فى الشرق الأوسط بمنطقة الأهرامات بحضور ابرز نجوم الفن والإعلام.

وحرص على الحضور عدد من المشاهير ابرزهم ، ويجز ، أحمد بهاء ، هشام عباس والإعلامية مني الشاذلي والمنتج محسن جابر ، وأبو والإعلامي أحمد سالم.

حفل جرامي

ومن المقرر ان يشهد الحدث عروضًا موسيقية وجلسات نقاشية، وتبادلات ثقافية، وورش عمل تعليمية، تهدف إلى إلهام الإبداع، وتعزيز التعاون، وتوسيع جسور التفاهم بين الثقافات الموسيقية العالمية.

تنظيم حفل جرامي

وسبق للأكاديمية أن نظمت فعاليات GRAMMY House في لوس أنجلوس ونيويورك، لكن نسخة الجيزة من مصر، وكان تحدث الرئيس التنفيذي هارفى ميسون جونيور، ان حفل جرامي ستتخطى حدود الولايات المتحدة وستزدهر فى أكثر من موقع.

حفل جرامي

ومن المقرر إطلاق مواقع جديدة لـGRAMMY House في العديد من المناطق خلال الأعوام المقبلة .



