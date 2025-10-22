قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام والأمن الإقليمي |فيديو
بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد
السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

سهام صالح: أشفق على عصام الحضري رغم إساءته لي

عصام الحضري
عصام الحضري
يارا أمين

كتبت الإعلامية سهام صالح منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّقت فيه على تصريحات الكابتن عصام الحضري الأخيرة التي تناولت اسمها، مؤكدة أنها لا ترد بدافع الغضب وإنما من باب الشفقة.

وقالت “سهام” في منشورها: “مش كل ردّ بيبقى عشان نعلّم الأدب.. أحيانًا بيبقى من كتر الشفقة.. أنا فعلاً صعبان عليا الكابتن عصام الحضري.. مش عشان قال عليا كلام مش حقيقي، لكن عشان كل مرة بيقرر يضيّع من تاريخه بإيده.. كنت أتمنى يفضل رمز لحارس عظيم، مش مادة للتنمر أو التريقة على السوشيال ميديا.


 

وكان قد كشف نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر عصام الحضري عن تصريحات مُثيرة بشأن البرتغالي مانويل جوزيه.

وقال عصام الحضري في تصريحات إذاعية: مانويل جوزيه كان بيشتمني بالبرتغالي وأنا كنت باشتمه بالمصري.. وتقبلت قرار سحب شارة الكابتن لأني كنت عايز “البطولات والتاريخ”.

سهام صالح فيسبوك عصام الحضري الكابتن عصام الحضري مانويل جوزيه

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

بعد ظهور إصابات بين طلاب المنوفية.. كل ما يهمك عن مرض الجديري المائي

بعد ظهور إصابات بين طلاب المنوفية.. أهم المعلومات عن مرض الجديري المائي

مذنب

ظاهرة فلكية نادرة تقترب من الأرض.. مشهد سماوي مميز| ما القصة؟

الأقمار الصناعية

درع الفضاء.. ابتكار يحصن الأقمار الصناعية من أخطار الحطام المداري| ما القصة؟

بالصور

أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

فيديو

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

