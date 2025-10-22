حنان مطاوع: معرفش لو تم تجسيد بابا بالذكاء الاصطناعي أمامي هكون مبسوطة أو منهارة

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".



وتحدثت حنان مطاوع عن أزمة ظهرها في مقطع فيديو معد بالذكاء الاصطناعي مع والدها .



وقالت حنان مطاوع :" ده مش أنا ده ذكاء اصطناعي وفجأة لقيت فيديو منتشر بالذكاء الاصطناعي لي مع والدي بالذكاء الاصطناعي ".

وتابعت حنان مطاوع :" معنديش شك في نية الوالد الجميل اللي عمل الفيديو ده حتى من قبل اعتذاره ".

واكملت حنان مطاوع :" مش كل الناس لديها القدرة على تخيل أهلها المتوفيين ورؤيتهم، مضيفة : معرفش لو تم تجسيد بابا بالهولجرام او الذكاء الاصطناعي امامي مش عارفة هكون مبسوطة او منهارة ".

ولفتت حنان مطاوع :" اعتدت أن أري أفلام بابا قبل وفاته لكن نتخيله بالذكاء الاصطناعي شايل بنتي اللي عمره محصل ممكن يكون مؤلم ويوجعني ويخليني انهار ".