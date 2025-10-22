منى الشاذلي عن فيديو حنان مطاوع مع ابنتها بمول شهير: محدش قدر مشاعر أم عايزة تحمي بنتها

علقت الإعلامية منى الشاذلي، على فيديو حنان مطاوع أثناء ذهابها لحضور فيلم في السينما مع ابنتها ورفضها التصوير.

وقالت منى الشاذلي في برنامجها “ معكم ” المذاع على قناة “ أون”،:" محدش قدر مشاعر أم عايزة تحمي ابنتها من الاوضاء والسوشيال ميديا".



وتابعت منى الشاذلي:" محدش حط نفسه مكان الأم حنان مطاوع اللي كانت مش عايزة تظهر ابنتها للإعلام ".

واكملت منى الشاذلي :" اللي يعرف حنان مطاوع هيعرف إنها صاحبة رأي "، مضيفة:" أي مواطن معاه ابنه او بنته مش هيحب إن حد يصوره ".

ولفتت منى الشاذلي:" القانون يجب أن يحمي الخصوصية تحديدا خصوصية الأطفال ".