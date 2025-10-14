قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب
الشرع: لا نريد خوض أي حروب.. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد توقيع اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟
هيونداي تكشف النقاب عن سوناتا 2026 الجديدة.. بهذا السعر
عطلت حركة المرور.. سقوط شجرة ضخمة يثير الذعر في الكيت كات
فن وثقافة

حنان مطاوع عن اختيارها ضمن أفضل الأدوار النسائية: ربنا يكملها على خير

حنان مطاوع
حنان مطاوع
يارا أمين

علقت الفنانة حنان مطاوع على اختيارها من ضمن أفضل الأدوار النسائية المساعدة عن فيلم هابي بيرث داي.

وكتبت مطاوع على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “سعيدة باختياري كواحدة من أفضل الأدوار النسائية المساعدة، ضمن ١٠ فنانات حول العالم عن الفيلم المصري هابي بيرث داي، المرشح للأوسكار، الحمدلله ربنا يكملها لنا على خير ويكرمنا”.

حنان مطاوع : ممكن أصحى الصبح ألاقي نفسي في فيلم ضد معتقداتي

رفضت الفنانة حنان مطاوع، استغلال صورتها وصورة والدها دون إذن، ووصفت الأمر بـ"الانتهاك" و"سرقة الحقوق". 

وأعربت عن استيائها الشديد من فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تم فيه استخدام صورتها وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإظهارها في مشاهد مؤثرة مع والدها الراحل كرم مطاوع، وكأنهما يبعثان برسائل من العالم الآخر.

وقالت:"الفيديو مؤلم... أنا مش بحب أستدعي صور الوفاة أو الألم، ولما بشوف الصور دي، قلبي ممكن يتقبض ويتوجع."


وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"صاحب المقطع اعتذر، وبشكره على حسن خلقه، وكان بالفعل حسن النية، لكن في نفس الوقت، لازم يكون فيه مبدأ يحكم الأمر."


وشددت على ضرورة سنّ قانون لحماية الأفراد من الاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا، قائلة:"لازم نحمي نفسنا من الاستخدام السيء للتكنولوجيا. ممكن أصحى الصبح ألاقي نفسي في فيلم ضد معتقداتي أو ضد أفكاري وتوجهاتي، في مشاهد ما أقدرش أعملها أصلاً!"


وتابعت:"خلينا نحط قاعدة قانونية... إن الشخص الموجود في أي مقطع يتم إعلامه، دي أبسط حقوقي، إني أوافق أو أرفض استغلال شكلي أو صوتي أو صورتي. دي أبسط الحقوق."

