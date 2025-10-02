بسبب صورة مع والدها.. حنان مطاوع: الذكاء الاصطناعي سرقة وانتهاك حقوق

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن استيائها من استخدام صورتها وصورة والدها الراحل، الفنان الكبير كرم مطاوع، في أحد الفيديوهات المصنوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، دون الرجوع إليها أو أخذ موافقتها.

وكتبت مطاوع عبر حسابها على «فيسبوك»: «صحيت من كام يوم على فيديو إنساني تم استخدامي فيه أنا ومجموعة من زملائي بـ ai واحنا في لحظات مؤثرة مع أبي الله يرحمه ومع أهالي زملائي المتوفين الله يرحمهم جميعا في فيديو مؤثر وكان اهلنا بيبعتولنا رسالة من العالم الآخر، ماعنديش شك في نية صانع المحتوي، ولكن.. هل من حق أي حد انه يستخدم صورتي وهيئتي وصورة بابا دون الرجوع لي؟».

وأضافت: «زمان لما كانوا بيحبوا يستخدموا أصواتنا أو صورنا حتي في الكرتون كان بيتم التعاقد معنا، هل عادي اني اصحي في يوم ألاقي نفسي في فيلم ضد قناعاتي؟ ما هو طالما عادي أن يتم استخدامي دون علمي أو الرجوع لي في فيديو إنساني مؤثر يبقي ينفع بردو استخدامي دون علمي في أي شيء آخر».

وتابعت: «جميل اننا نستخدم التكنولوجيا في فايدة الناس لكن اعتقد اللي ابتدأ يحصل هو سرقة وانتهاك حقوق وسلب حقي حتى في الموافقة أو الرفض، النهارده بشكل إنساني الله أعلم بكرة حيبقي ازاي».

واختتمت حديثها قائلة: «الخلاصة.. أرفض وبشكل قاطع وضع شكلي أو صورتي وصوتي، أو وضع صورة أبي الله يرحمه وصوته، أو صورة أو صوت أمي ربنا يطول عمرها ويمنحها البركة والصحة في أي عمل فني أو إعلامي أو صحفي دون الرجوع لي والموافقة كتابيا عليه، وشكرا وآسفة للإطالة».

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في مسلسل «كتالوج» وقدمت مشهدا دراميا تتحدث فيه عن فقدان الأم، وكيف تأثرت بعد رحيلها، والعمل من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبدالغفور، وسماح أنور، وتارا عماد، وصدقي صخر، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، ودنيا سامي، والطفل على البيلي، وأحمد عصام السيد، والطفلة ريتال عبدالعزيز، وإنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.