بعدسة ابنتها أماليا.. أحدث صور لـ حنان مطاوع وزوجها

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، أثناء تواجدهم في المغرب، وقامت بتصوريهم ابنتهم أماليا.

وعلقت حنان مطاوع على الصور قائلة: “شكرًا المغرب الحبيب، بعدسة الآنسة الملبسة أماليا”.

وكرّم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا النجمة حنان مطاوع في حفل إفتتاح دورته الثانية يوم 2 نوفمبر المقبل بالعين السخنة،

التكريم يأتي مواكبا لترشيح أحدث أفلام حنان مطاوع عيد ميلاد سعيد لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار.



وأعربت "حنان" عن تقديرها للمهرجان وسعادتها بالتكريم في مهرجان سينمائي نوعي خاص بالأفلام القصيرة جدا.



موضحة أنها مرتبطة بحالة عشق خاصة بالأفلام القصيرة وأنها بخلاف كونها ممثلة واحدة من جمهورها ومشاهديها.



مشيرة إلي أن الأفلام القصيرة جدا رغم ما يبدو أنها صناعة سهلة لكنها صعبة جدا في كتابتها وتنفيذها.



ومن جانبه أكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن تكريم النجمة حنان مطاوع هو تكريم لكل موهبة صادقة قدمت عطاء فنيا متميزا في شتي المجالات من سينما وتليفزيون ومسرح وإذاعة .

لافتا إلي أنها حققت ثقة كبيرة مع الجمهور العربي من المحيط إلي الخليج وذكر أنها واحدة من أهم النجمات اللاتي قدمن تجارب في الأفلام القصيرة من أفلام رسوم متحركة وأفلام مستقلة إعتلت منصات الجوائز المحلية والدولية.