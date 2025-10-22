مصورين عايزين ريتش.. حنان مطاوع عن تصويرها مع ابنتها في مول: مش عايزة أسرق طفولتها

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".



وتحدثت حنان مطاوع عن أزمة تصويرها مع ابنتها في أحد المولات الشهيرة أثناء حضورها لفيلم .



وقالت حنان مطاوع :" انا بتونس بالناس وبدفى بيهم جدا وبحب أقابل الناس في مختلف الأماكن حتى لو معايا بنتي وبطلب إن بنتي متظهرش والناس بتتقبل ".

وتابعت حنان مطاوع :" في اليوم ده دول كانوا بعض المصوريين اللي عايزين ينزلوا الفيديوهات على صفحات معينة لتحقيق ريتش وانا لا اتحدث عن الصحفيين لأنني أدين للصحافة بالكثير مما وصلت له من نجاح ".

وأكملت حنان مطاوع :" اللي كانوا مجودين دول مش صحافة ولا إعلام حقيقي وانا مش عايزة أسرق طفولة ابنتي وانا مش عايزة أخد حق مش بتاعي".