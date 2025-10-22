الكلمة تلف وترجع لصاحبها.. رانيا يوسف ترد على منتقديها بعد زواجها

ردت الفنانة رانيا يوسف، على كل من يهاجمها بعد زواجها من المخرج أحمد جمال، قائلة “أن من يهاجمني الكلمة تلف تلف وترجع لصاحبها، والكلمة الجارحةالايام هتلف وهترجع للي قام بتلك الكلمة”

وقالت رانيا يوسف، خلال لقاء لها لبرنامج “صبايا الخير”، عبر فضائية “النهار”، أن زواجي اضاف سعادة وإطمئنان وهدوء وراحة ومرتاحة بعد وأحمد جمال زوجي رومانسي بدرجة كبيرة"

وأعلنت الفنانة رانيا يوسف زواجها من المخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك بعد أن ظهرا سويًا في فرح نجل الفنان بيومي فؤاد.

وقد أثار زواج رانيا يوسف الرابع حالة من الجدل الواسع ودفع الكثير من عشاق الفنان البحث عن هوية زوجها الرابع الجديد وهو ما نرصده فى التقرير التالي.