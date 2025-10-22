جابوا الأرقام دي منين؟.. رانيا يوسف تكشف عن فارق السن بينها وبين زوجها

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن فارق العمر الحقيقي بيني وبين زوجها سنتين و 7 أشهر معلقة: “هو ده الفرق وفوجئت بأن اللي اتقال أني أكبر من زوجي بـ 15 و 20 سنة وأنا مش عارفة هما جابوا الأرقام دي منين، فكان لازم أرد".

وقال المخرج أحمد جمال، خلال لقاء له لبرنامج “صبايا الخير”، عبر فضائية “النهار”، “أنه مش عايز زوجتي تتغير وهي حلوة في كل أحوالها، ومنذ عملي معها تعتبر أريح واحدة في العمل، ومريحة أيضا كزوجة”.

ردت الفنانة رانيا يوسف، على كل من يهاجمها بعد زواجها من المخرج أحمد جمال، قائلة “أن من يهاجمني الكلمة تلف تلف وترجع لصاحبها، والكلمة الجارحةالايام هتلف وهترجع للي قام بتلك الكلمة”