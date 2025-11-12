قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
رئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة
شيخة المجاهدين.. فرحانة سالم تُسطِّر بدمها تاريخ سيناء من قلب الصحراء إلى تكريم العاصمة
منظومة التأمين الصحي الشامل تنجح في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة لـ 53.8٪
محافظ المنيا: من المهم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
حبس سائق إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق.
الغندور: نادي معاه فلوس والحكام بتعمله حساب هيجيب بطولات
رئيس الوزراء لـ وزير الكيماويات الهندي: صناعة الأسمدة تأتي ضمن أولويات عملنا
توك شو

توك شو| استقرار الطقس والذهب.. مدبولي يشارك بالمؤتمر الثالث للسكان والصحة.. ومصر تعزي تركيا في ضحايا الطائرة العسكرية

منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21
 

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4744 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5535 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6325 جنيها للجرام.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين عبيدة أمير وأحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 12 نوفمبر 2025.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12 نوفمبر

العظمى
القاهرة  26

شرم الشيخ 32

الإسكندرية 27

مطروح 25

أسوان  33

حالة الطقس في الدول العربية

الرياض 27

أيو ظبي 32

بيروت 24

القدس 22

الخرطوم 37

بث مباشر.. مدبولي يشارك بالمؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
 

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية.


وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أحد فنادق العاصمة الإدارية لحضور المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويُعد المؤتمر منصة عالمية رائدة للابتكار والتغيير تجمع نخبة من القادة، صناع السياسات، الخبراء، ورواد الابتكار لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، السياحة الصحية ،تمكين الشباب، التعليم، الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية. ويهدف إلى صياغة رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية، المساواة، والقدرة على مواجهة تحديات العصر.

الصحة: إنفاق 142 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية لعلاج أكثر من 22 مليون مواطن
 

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أننا إنفاق 142 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية لعلاج أكثر من 22 مليون مواطن.


وأضاف خلال كلمته بـ المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أننا نقوم بالتوسع في تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  جلسة حوارية على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء وصنّاع السياسات ورواد الابتكار من مختلف الدول.

ويعد المؤتمر منصة دولية مهمة لمناقشة التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، التعليم، الذكاء الاصطناعي، وتمكين الشباب، بما يسهم في وضع سياسات مستدامة لتعزيز التنمية البشرية والكرامة الإنسانية وفق رؤية مصر 2030.

قرية كاملة تتحول إلى رماد.. المستوطنون يواصلون إحراق الضفة الغربية
 

يواصل المستوطنون المتطرفون شن هجمات منسقة ضد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة والقرى المحيطة بها، وتسبّبوا في ضرر بالغ بإحدى قرى طولكرم، في أحدث هجوم من نوعه.

وأظهرت لقطات مروّعة عشرات المستوطنين وهم يقومون بإشعال النار بشكل متعمّد، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، في بلدة بيت ليد شرقي طولكرم، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بقرية دير شرف البدوية ومصنع ألبان يغذي المنطقة والقرى المحيطة.

وشوهد المستوطنون وهم يتدفقون على المنطقة لإحراقها من التلال القريبة من القرية قادمين من المستوطنات غير القانونية، وقام المتطرفون، الذين أخفوا وجوههم، بالهجوم على مصنع الألبان في القرية وأشعلوا النار فيه وفي جميع المركبات والمنازل التي صادفوها.

مصر تعزي تركيا في ضحايا الطائرة العسكرية
 

أعربت مصر، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى تركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من عناصر القوات المسلحة التركية.

وتقدمت مصر، في بيان، صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بأصدق التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع أنقرة في هذا الظرف الأليم، ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب التركي في هذا المصاب الجلل.

وفي وقت سابق، أعلنت أنقرة، تحطم طائرة شحن عسكرية تركية كان على متنها 20 فردا بمن فيهم طاقم الطائرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وكشفت أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في موقع الحادث، دون تأكيد مصير من كانوا على متن الطائرة.

بدر عبدالعاطي: مصر شريك فاعل للمحكمة الدائمة للتحكيم ومستعدة لتقديم كل أشكال الدعم
 

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، تقدير بلاده للدور الرائد الذي تضطلع به المحكمة الدائمة للتحكيم بوصفها أول محكمة للتحكيم على المستوى الدولي، مشيدًا بالعلاقات المتميزة والشراكة القائمة بين مصر وسكرتارية المحكمة وهيئات التحكيم التابعة لها والتي شارك فيها العديد من المحكمين المصريين عبر السنوات.

وكان قد استقبل وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء، "مارشن شيبيلاك" السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.

وشدد الوزير عبدالعاطي، على استعداد مصر لتقديم كل الدعم اللازم للمحكمة وتيسير أداء مهامها في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وتسوية منازعات الاستثمار، مبرزًا خبرة مصر الممتدة والمتميزة في مجال التحكيم الدولي.

بعد التشغيل الكامل.. إجراءات جديدة في المتحف المصري الكبير لضمان تجربة مريحة للزائرين
 

في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده المتحف المصري الكبير منذ بدء تشغيله الكامل في الرابع من نوفمبر الجاري، تسعى إدارة المتحف إلى وضع آليات تنظيمية جديدة تضمن راحة الزوار وسلاسة حركة الدخول والخروج. 

وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف، أن الأيام الأولى من التشغيل شهدت إقبالًا كثيفًا يفوق التوقعات، خصوصًا في عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما دفع الإدارة إلى دراسة تطبيق نظام دخول بمواعيد محددة عبر الحجز الإلكتروني لضمان أفضل تجربة ممكنة للزائرين المصريين والأجانب.

كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية لتعزيز احتياطي مصر من الغاز| تفاصيل
 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق شركة بدر الدين للبترول كشفًا جديدًا للغاز الطبيعي بمنطقة بدر–15 في الصحراء الغربية، وهو ما يُعد خطوة جديدة في طريق تنمية الثروات الطبيعية وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز والنفط الخام.

طفرة مجال الطاقة 

 وقد أثار هذا الإعلان اهتمام الخبراء في مجال الطاقة الذين أكدوا أن الاكتشاف الجديد يمثل مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة خطط البحث والاستكشاف التي تنفذها الدولة، لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى مزيد من الجهود لاكتشاف حقول أكبر وأكثر إنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

وزير الصحة: كل جنيه يُنفق على الصحة يضاعف إنتاجية المجتمع واستقراره
 

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن تكلفة الصحة ليست عبئًا على الدولة بل استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، مشيرًا إلى أن كل جنيه يُنفق على الصحة يعود أضعافًا في صورة إنتاجية أعلى ومجتمعات أكثر استقرارًا وتنمية بشرية شاملة.

الصحة أولوية وطنية في استراتيجية التنمية

وأوضح الوزير خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصحة العامة تمثل حجر الزاوية لأي منظومة قادرة على الصمود أمام الأزمات، سواء كانت صحية أو اقتصادية.

وأشار إلى أن مصر وضعت الإنسان في قلب استراتيجيتها للتنمية من خلال برامج ومبادرات وطنية رائدة مثل مبادرات 100 مليون صحة، والتأمين الصحي الشامل، وحياة كريمة، التي تجسد التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات.

الدبلوماسية الصحية والاقتصاد الصحي ركيزتان للتنمية

وأضاف عبد الغفار أن الاقتصاد الصحي أصبح أداة حاسمة لتوجيه السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، لافتًا إلى أن الدبلوماسية الصحية تمثل جسرًا للتعاون بين الدول لتحقيق الأمن الصحي العالمي، وتعزيز قدرات النظم الصحية في مواجهة التحديات المشتركة.

