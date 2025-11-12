خلال تفقده معرض سمارت ديجيتال.. مدبولي: نسعى لبناء مجتمع صحي وآمن

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض "سمارت ديجيتال هيلث جيت"، المقام خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

وفي مستهل جولته التفقدية للمعرض، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي للدولة يتمثل في بناء مجتمع صحي وآمن، فضلًا عن دعم وتعزيز مساعي التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تحويل الابتكارات المطروحة إلى خدمات عملية تساهم في تحسين حياة المواطنين، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

ويمتد المعرض على مساحة تبلغ 6400 متر مربع، موزعة بين الخيمة الرئيسية وقاعة كريزما، حيث يضم 79 جهة مشاركة، ليكون منصة رائدة في عرض أحدث الابتكارات والحلول بمجال الرعاية الصحية، ويتميز المعرض بتنوع كبير في المشاركات بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة من القطاع الخاص حوالي 61 جهة، تشمل 19 شركة متخصصة في صناعة الأدوية، و14 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، و8 شركات للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الخاصة والبنوك، فضلًا عن مشاركة 18 جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني، الأمر الذي يعكس روح التعاون البناء في دعم جهود التنمية البشرية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الأجنحة البارزة، من بينها جناح "Mindray" الذي قدم لأول مرة أجهزة محلية الصنع مثل أجهزة Ultrasound، وX-ray، وAED، مشيدًا بالابتكارات المحلية في القطاع الصحي، كما تفقد جناح الشركة المصرية العالمية للبصريات التي عرضت "كبسولة عمليات"، فضلًا عن جناح "وادي النيل" الذي استعرض روبوتًا متطورًا لتصنيع الأسنان، وكذا جناح"Systics" الذي عرض نموذجًا مبتكرًا لمستشفى ذكي، وغرفة تحكم ذات تقنيات متطورة.

وفي ختام جولته التفقدية أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان والشراكات الاستراتيجية المختلفة، بين مختلف الجهات الدولية والمحلية، خاصًة المُبادرات المشتركة التي تمت بالتعاون مع الوزارة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الابتكار الصحي لتعزيز جودة الخدمات الطبية ودعم عملية التحول الرقمي في القطاع الصحي.