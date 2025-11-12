خالد عبدالغفار: الانفاق علي الصحة يعود بالايجاب علي الفرد والمجتمع

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، أن تكلفة الانفاق علي الصحة تعود بالايجاب علي التنمية البشرية للأشخاص وان الدبلوماسية الصحية جسرا بين البلدان للتعاون .

واضاف عبدالغفار ، خلال كلمة أن مصر وضعت الإنسان علي رأس أولوياتها من خلال مجموعة من المبادرات الصحية الهامة ، وسيناقش المؤتمر موضوعات عديدة علي رأسها الرعاية الصحية والاستثمار فيها واستخدام الذكاء الاصطناعي واقتصايات ودبلوماسيات الصحة واستخدمها كأداة للتعاون التجاري .

النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

وانطلقت النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت شعار " تمكين الأفراد ، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص".