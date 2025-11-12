قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: طريق الله واحد ومن يبتعد عنه يقع في الحيرة والضلال
مصر تعزي تركيا في ضحايا الطائرة العسكرية
خط أحمر.. الرئيس الفرنسي يحذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية
قرية كاملة تتحول إلى رماد.. المستوطنون يواصلون إحراق الضفة الغربية
خلال 24 ساعة فقط.. الأوراق والرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
الوزراء: وصول الاحتياطي النقدي لـ50 مليار دولار يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
دفن جثمان نجل المرشح علي نور وابن شقيقته ضحيتا حادث مرسى علم المروع
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
اليونيسف: إسرائيل تمنع دخول مواد أساسية إلى قطاع غزة
بعد قليل .. بدء نظر محاكمة 6 متهمين فى قضية «خلية داعش أكتوبر»
أسعار النفط تصعد لليوم الثالث مدعومة بارتفاع علاوات منتجات الوقود
مصر تعزي تركيا في ضحايا الطائرة العسكرية

طائرة
طائرة
البهى عمرو

أعربت مصر، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى تركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من عناصر القوات المسلحة التركية.

وتقدمت مصر، في بيان، صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بأصدق التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع أنقرة في هذا الظرف الأليم، ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب التركي في هذا المصاب الجلل.

وفي وقت سابق، أعلنت أنقرة، تحطم طائرة شحن عسكرية تركية كان على متنها 20 فردا بمن فيهم طاقم الطائرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وكشفت أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في موقع الحادث، دون تأكيد مصير من كانوا على متن الطائرة.

تركيا سقوط طائرة عسكرية القوات المسلحة التركية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
