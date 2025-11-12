مصر تعزي تركيا في ضحايا الطائرة العسكرية

أعربت مصر، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى تركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من عناصر القوات المسلحة التركية.

وتقدمت مصر، في بيان، صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بأصدق التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع أنقرة في هذا الظرف الأليم، ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب التركي في هذا المصاب الجلل.

وفي وقت سابق، أعلنت أنقرة، تحطم طائرة شحن عسكرية تركية كان على متنها 20 فردا بمن فيهم طاقم الطائرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وكشفت أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في موقع الحادث، دون تأكيد مصير من كانوا على متن الطائرة.