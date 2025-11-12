قرية كاملة تتحول إلى رماد.. المستوطنون يواصلون إحراق الضفة الغربية

يواصل المستوطنون المتطرفون شن هجمات منسقة ضد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة والقرى المحيطة بها، وتسبّبوا في ضرر بالغ بإحدى قرى طولكرم، في أحدث هجوم من نوعه.

وأظهرت لقطات مروّعة عشرات المستوطنين وهم يقومون بإشعال النار بشكل متعمّد، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، في بلدة بيت ليد شرقي طولكرم، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بقرية دير شرف البدوية ومصنع ألبان يغذي المنطقة والقرى المحيطة.

وشوهد المستوطنون وهم يتدفقون على المنطقة لإحراقها من التلال القريبة من القرية قادمين من المستوطنات غير القانونية، وقام المتطرفون، الذين أخفوا وجوههم، بالهجوم على مصنع الألبان في القرية وأشعلوا النار فيه وفي جميع المركبات والمنازل التي صادفوها.

وتصاعدت الأدخنة في المنطقة المتضررة في عدة أماكن، مع صرخات عشرات النساء الفلسطينيات، في الوقت الذي كان فيه الفلسطينيون يحملون طفايات الحريق ودلاء المياه، ويهرعون لإخماد النيران التي أتلفت الأراضي الزراعية والبيوت والمحلات، واحترقت خيام وحظائر ماشية، إضافة إلى سيارات وشاحنات كاملة.