وزارة البترول تكشف تفاصيل حادث جهاز الحفر رقم 48 .. وخطة الرعاية للمصابين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه يجري التحقيق في الواقعة التي تعرض لها جهاز الحفر رقم (48) التابع لشركة الحفر المصرية أثناء نقله للعمل بمنطقة امتياز شركة عجيبة بالصحراء الغربية، حيث تعرض برج الحفر للسقوط بشكل مفاجئ في اتجاه معاكس لمسار الإنزال خلال عملية إنزاله.

أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من فريق العمل، تم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية وفق خطة الطوارئ المعتمدة، حيث غادر اثنان منهم المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالتهم الصحية، بينما لا يزال الثالث يخضع للعلاج الطبي.

وقد وجه السيد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة حالة الزميل المصاب وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، كما كلف بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتحديد الأسباب الجذرية للحادث واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكراره مستقبلاً.

يشار إلى أنه فور وقوع الحادث، انتقل رئيس شركة الحفر المصرية وقيادات الشركة إلى الموقع لمتابعة الموقف.