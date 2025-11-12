قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسلام عفيفي: الصورة التي خرجت عليها انتخابات مجلس النواب «مُشرّفة»
ننشر حيثيات الحكم على توفيق عكاشة بالحبس بسبب 225 ألف جنيه
خالد طلعت يسخر من المقارنات بين زيزو وخوان بيزيرا .. ماذا قال؟
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تقارير: «كوشنر» أبلغ نتنياهو رفض واشنطن تصفية حماس في رفح
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوزبكستان ودياً | صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة «الأرشيديوسس» | صور
الجيش الأوكراني: تدهور ملحوظ في الوضع الميداني وزحف روسي جنوب شرق زابوريجيا
مسئول في ليفربول يُفجّر مفاجأة : هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
محمد أضا: زيزو «ضيّع كل اللي عمله» في مشهد تجاهل مصافحة هشام نصر
ما هو ثواب الصلاة على الميت؟.. الإفتاء توضح أجرها على الإنسان يوم القيامة
أخبار البلد

وزارة البترول تكشف تفاصيل حادث جهاز الحفر رقم 48 .. وخطة الرعاية للمصابين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه يجري التحقيق في الواقعة التي تعرض لها جهاز الحفر رقم (48) التابع لشركة الحفر المصرية أثناء نقله للعمل بمنطقة امتياز شركة عجيبة بالصحراء الغربية، حيث تعرض برج الحفر للسقوط بشكل مفاجئ في اتجاه معاكس لمسار الإنزال خلال عملية إنزاله.

أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من فريق العمل، تم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية وفق خطة الطوارئ المعتمدة، حيث غادر اثنان منهم المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالتهم الصحية، بينما لا يزال الثالث يخضع للعلاج الطبي.

وقد وجه السيد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة حالة الزميل المصاب وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، كما كلف بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتحديد الأسباب الجذرية للحادث واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكراره مستقبلاً.

يشار إلى أنه فور وقوع الحادث، انتقل رئيس شركة الحفر المصرية وقيادات الشركة إلى الموقع لمتابعة الموقف.

