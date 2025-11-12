بدر عبدالعاطي: مصر شريك فاعل للمحكمة الدائمة للتحكيم ومستعدة لتقديم كل أشكال الدعم

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، تقدير بلاده للدور الرائد الذي تضطلع به المحكمة الدائمة للتحكيم بوصفها أول محكمة للتحكيم على المستوى الدولي، مشيدًا بالعلاقات المتميزة والشراكة القائمة بين مصر وسكرتارية المحكمة وهيئات التحكيم التابعة لها والتي شارك فيها العديد من المحكمين المصريين عبر السنوات.

وكان قد استقبل وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء، "مارشن شيبيلاك" السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.

وشدد الوزير عبدالعاطي، على استعداد مصر لتقديم كل الدعم اللازم للمحكمة وتيسير أداء مهامها في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وتسوية منازعات الاستثمار، مبرزًا خبرة مصر الممتدة والمتميزة في مجال التحكيم الدولي.

من جانبه، أعرب السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم عن تقديره البالغ لمصر، مشيرًا إلى أنها تُعَدّ الدولة الأهم في المنطقة والمدخل لإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وهو ما يجعل تعزيز التعاون معها أولوية للمحكمة في ضوء سعيها نحو تحقيق العالمية، وأخذًا في الاعتبار المكانة الإقليمية والدولية لمصر ودورها في مجالات الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات بالطرق السلمية.