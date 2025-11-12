قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
من الموبايل بدون الذهاب للفرع.. كيفية تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات وخطوات التفعيل
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21
طائرات الاحتلال تشن 3 غارات داخل مناطق الخط الأصفر بغزة
رئيس وزراء العراق: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت 55%
بارد وحار.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
صاحبها محبوس.. لغز يحيط بالعثور على جثة في برميل بشقة مهجورة في بولاق
استعدوا للبرد والمطر.. تقلبات جوية حادة تضرب مصر خلال أيام
كشف غموض الحرائق المجهولة بقرية في كفر الشيخ
توك شو

بدر عبدالعاطي: مصر شريك فاعل للمحكمة الدائمة للتحكيم ومستعدة لتقديم كل أشكال الدعم

البهى عمرو

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، تقدير بلاده للدور الرائد الذي تضطلع به المحكمة الدائمة للتحكيم بوصفها أول محكمة للتحكيم على المستوى الدولي، مشيدًا بالعلاقات المتميزة والشراكة القائمة بين مصر وسكرتارية المحكمة وهيئات التحكيم التابعة لها والتي شارك فيها العديد من المحكمين المصريين عبر السنوات.

وكان قد استقبل وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء، "مارشن شيبيلاك" السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.

وشدد الوزير عبدالعاطي، على استعداد مصر لتقديم كل الدعم اللازم للمحكمة وتيسير أداء مهامها في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وتسوية منازعات الاستثمار، مبرزًا خبرة مصر الممتدة والمتميزة في مجال التحكيم الدولي.

من جانبه، أعرب السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم عن تقديره البالغ لمصر، مشيرًا إلى أنها تُعَدّ الدولة الأهم في المنطقة والمدخل لإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وهو ما يجعل تعزيز التعاون معها أولوية للمحكمة في ضوء سعيها نحو تحقيق العالمية، وأخذًا في الاعتبار المكانة الإقليمية والدولية لمصر ودورها في مجالات الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات بالطرق السلمية.

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة

