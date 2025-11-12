رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوارية على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء وصنّاع السياسات ورواد الابتكار من مختلف الدول.

ويعد المؤتمر منصة دولية مهمة لمناقشة التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، التعليم، الذكاء الاصطناعي، وتمكين الشباب، بما يسهم في وضع سياسات مستدامة لتعزيز التنمية البشرية والكرامة الإنسانية وفق رؤية مصر 2030.

تعزيز التنمية البشرية الشاملة

أكد المؤتمر التزام الدولة المصرية بدفع عجلة التنمية البشرية الشاملة من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، واستثمار الطاقات البشرية في بناء المستقبل. ويهدف المؤتمر إلى صياغة سياسات عملية قائمة على العدالة والابتكار، مع تعزيز الشراكات المجتمعية لبناء مجتمعات مرنة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستدامة.

تمكين الأجيال وتعزيز المشاركة المجتمعية

تركز أهداف النسخة الثالثة على تمكين جميع الأجيال عبر دعم المشاركة الفعالة في المجتمع، وتشجيع الشيخوخة الصحية والمنتجة، وإتاحة الفرص الكاملة لإطلاق الطاقات في مسارات التنمية.

كما يسعى المؤتمر لتعزيز الهوية والانتماء المجتمعي من خلال الثقافة والرياضة، بالإضافة إلى تبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الهجرة والتغير البيئي والهشاشة السكانية.

الابتكار والتعاون الدولي

يشكل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، مع التركيز على دمج الابتكار والتقنيات الحديثة في صياغة السياسات، بما يعزز استدامة التنمية ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.