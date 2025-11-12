قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  جلسة حوارية على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء وصنّاع السياسات ورواد الابتكار من مختلف الدول.

ويعد المؤتمر منصة دولية مهمة لمناقشة التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، التعليم، الذكاء الاصطناعي، وتمكين الشباب، بما يسهم في وضع سياسات مستدامة لتعزيز التنمية البشرية والكرامة الإنسانية وفق رؤية مصر 2030.

تعزيز التنمية البشرية الشاملة

أكد المؤتمر التزام الدولة المصرية بدفع عجلة التنمية البشرية الشاملة من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، واستثمار الطاقات البشرية في بناء المستقبل. ويهدف المؤتمر إلى صياغة سياسات عملية قائمة على العدالة والابتكار، مع تعزيز الشراكات المجتمعية لبناء مجتمعات مرنة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستدامة.

تمكين الأجيال وتعزيز المشاركة المجتمعية

تركز أهداف النسخة الثالثة على تمكين جميع الأجيال عبر دعم المشاركة الفعالة في المجتمع، وتشجيع الشيخوخة الصحية والمنتجة، وإتاحة الفرص الكاملة لإطلاق الطاقات في مسارات التنمية.

 كما يسعى المؤتمر لتعزيز الهوية والانتماء المجتمعي من خلال الثقافة والرياضة، بالإضافة إلى تبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الهجرة والتغير البيئي والهشاشة السكانية.

الابتكار والتعاون الدولي

يشكل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، مع التركيز على دمج الابتكار والتقنيات الحديثة في صياغة السياسات، بما يعزز استدامة التنمية ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

ترامب

الرئيس الإسرائيلي: تلقيت طلبا رسميا من ترامب بالعفو عن نتنياهو

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

الدكتورة نازك أبو زيد، رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان

رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان: 25 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد