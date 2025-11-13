الأهلي السعودي يفتح باب الرحيل أمام إيفان توني

فتح النادي الأهلي السعودي باب الرحيل أمام مهاجمه الإنجليزي إيفان توني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وبحسب صحيفة "اليوم " السعودية، فإن النادي الأهلي، منفتح في الوقت الحالي، على رحيل إيفان توني في الميركاتو الشتوي، بسبب مطالب مدرب الفريق ماتياس يايسله، في التدعيم بلاعب جديد على مستوي الهجوم.



وأضافت أن إيفان توني قد يعود مجددا إلى الدوري الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

وتابعت أن قرار الأهلي بشأن رحيل توني، سببه التألق الكبير بالنسبة للنجم السعودي فراس البريكان، على مستوي المسابقات المحلية والقارية، وتواجده بصورة أساسية في تشكيل ماتياس يايسله.

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري السعودي، سجله النجم الجزائري رياض محرز.