الخارجية الصينية: نعارض بشدة بيان مجموعة الـ 7 بشأن التعزيزات العسكرية الصينية

عارضت الخارجية الصينية، بشدة بيان مجموعة الـ 7 بشأن التعزيزات العسكرية الصينية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت الخارجية الصينية، أنه يجب على مجموعة الـ 7 التوقف عن استخدام القضايا البحرية لتأجيج النزاعات، متابعة أن مجموعة الـ 7 تغض الطرف عن القدرات النووية للولايات المتحدة.

وتصاعد الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان على خلفية تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، اعتبرتها بكين “عدائية” و”تجاوزًا للخطوط الحمراء”، في حين تعالت الأصوات داخل طوكيو للمطالبة بطرد دبلوماسي صيني على خلفية تعليقاته المسيئة.

وكانت تاكايتشي قد صرحت خلال جلسة في البرلمان الأسبوع الماضي بأن أي هجوم صيني على تايوان يمكن أن يشكل "تهديدًا لبقاء اليابان" وقد يستدعي ردًا عسكريًا من طوكيو.

وأثارت تلك التصريحات غضب الصين، التي وجهت احتجاجًا رسميًا، فيما نشر القنصل العام الصيني في أوساكا، شيو جيان، منشورًا هاجم فيه تاكايتشي بعبارات حادة، واعتبرته الحكومة اليابانية “تصرفًا غير لائق للغاية”.









