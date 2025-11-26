وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق القصير – مرسى علم

شهد الطريق الجديد الواصل بين القصير ومرسى علم صباح اليوم الأربعاء حادثًا مروريًا عنيفًا أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بمركبة نقل ثقيل عند الكيلو 17 جنوب محافظة البحر الأحمر.

وبحسب المصادر الأمنية، فقد تلقت غرفة عمليات مديرية أمن البحر الأحمر إخطارًا عاجلًا يفيد بوقوع الحادث في إحدى النقاط الحيوية بالطريق، ما استدعى تحركًا فوريًا من سيارات الإسعاف التي توجهت إلى موقع البلاغ خلال دقائق.

وتمكنت الأطقم الطبية من نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى القصير المركزي حيث خضعوا للفحوصات وتلقوا الإسعافات الأولية، فيما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعمل الجهات الأمنية على معاينة موقع التصادم ورفع آثار الحادث، بينما باشرت فرق التحقيق جمع المعلومات الأولية والاستماع إلى أقوال شهود العيان لتحديد سبب وقوعه، خاصة مع تزايد الحوادث على الطرق السريعة خلال فترات الصباح الباكر.

وحررت الأجهزة المختصة محضرًا بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.