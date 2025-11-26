قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
محافظات

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق القصير – مرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهد الطريق الجديد الواصل بين القصير ومرسى علم صباح اليوم الأربعاء حادثًا مروريًا عنيفًا أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بمركبة نقل ثقيل عند الكيلو 17 جنوب محافظة البحر الأحمر.

وبحسب المصادر الأمنية، فقد تلقت غرفة عمليات مديرية أمن البحر الأحمر إخطارًا عاجلًا يفيد بوقوع الحادث في إحدى النقاط الحيوية بالطريق، ما استدعى تحركًا فوريًا من سيارات الإسعاف التي توجهت إلى موقع البلاغ خلال دقائق.

وتمكنت الأطقم الطبية من نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى القصير المركزي حيث خضعوا للفحوصات وتلقوا الإسعافات الأولية، فيما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعمل الجهات الأمنية على معاينة موقع التصادم ورفع آثار الحادث، بينما باشرت فرق التحقيق جمع المعلومات الأولية والاستماع إلى أقوال شهود العيان لتحديد سبب وقوعه، خاصة مع تزايد الحوادث على الطرق السريعة خلال فترات الصباح الباكر.

وحررت الأجهزة المختصة محضرًا بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

البحر الاحمر مرسى علم حادث بطريق مرسى علم محافظة البحر الاحمر سيارات الاسعاف

