قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الذهاب للعمل.. يحميك حتى العودة

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء الذهاب للعمل ..إن الدعاء لله سبحانه وتعالى يساعدنا في تيسير أمور حياتنا، والعمل شيء هام في حياتنا، لذا يجب أن نعرف دعاء الذهاب إلى العمل، ودعاء العمل الجديد، ودعاء الرزق بالعمل، دعاء قبول العمل الصالح، دعاء التوفيق في العمل من القرآن.

دعاء الذهاب إلى العمل

عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قطُّ إلا رفع طَرْفَهُ إلى السماء فقال: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَو أُضَلَّ، أَو أَزِلَّ، أَو أُزَلَّ، أَو أَظْلِمَ، أَو أُظْلَمَ، أَو أَجْهَلَ، أَو يُجْهَلَ عَلَيَّ".

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟".

اللهم بارك لي في كل مشروع وكل فترة وكل طاقة يبذلها، واكتب لي رضاك في كل ما أنجزه وحققه.

اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم. ربي وإذا غادرت هذا المكان، فبارك لي في رحلتي وسفري، وبارك لي في أهلي وبيتي، واعدني إليهم سالما غانما، انك أنت الخليفة في المال والأهل والولد.

اللهم يسر لي كل عسير، وسهل اللهم علي كل صعب واجعله بفضلك يسير.

أسألك اللهم الكفاية بحلالك عن حرامك، كما أسألك اللهم الغنى عمن سواك سبحانك.

اللهم اجعل عملي هذا مباركًا ، واجعله اللهم عونًا لي على طاعتك وقربك.

اللهم أسألك من خير هذا العمل الجديد ومن خير ما جُعل له، كما أعوذ بك اللهم من شر هذا العمل ومن شر ما جُعل له.

أسألك اللهم دوام النجاح ، ودوام الفلاح، ودوام الطاعات والقربات، واجعل اللهم دعائي منالدعاء المستجاب

اللهم عافني ، وارزقني، وارحمني واهدني وتب علي من كل ذنب وخطيئة.

اللهم لك الحمد على ما رزقت، ولك اللهم الحمد على ما أوليت وأعطيت.

سبحانك لا إله إلا أنت ، بديع السماوات والأرض ، رازق الخلق، ومعطي الكائنات من فضلك وكرمك.

أعوذ بك اللهم من كل ذنب أذنبته يؤخر رزقي، ومن كل ذنب أذنبته يباعد بيني وبين رحمتك وعفوك.

أسألك اللهم العفو والعافية في كل شأني، كما أسألك العافية في مالي وصحتي ورزقي وأهلي وولدي.

دعاء العمل الجديد

اللهم أشهدك أن كل ما بي من نعمة وما كان بي من نعمه وما سيكون بي من نعمه أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم أشهدك أن كل ما بي من نعمة وما كان بي من نعمه وما سيكون بي من نعمه أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
بسم الله الرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني وييسر لي أمري، بسم الله الرزاق ذو القوة المتين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
اللهم بارك لي في كل مشروع وكل فترة وكل طاقة أبذلها، واكتب لي رضاك في كل ما أنجزه وأحققه.
للهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فأكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين وعن النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت".

دعاء التوفيق في العمل من القرآن

قال تعالى ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾[البقرة:201].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾[الكهف:10].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾[الممتحنة:4].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾[الأعراف:89].

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق:3].

دعاء الذهاب للعمل دعاء الذهاب إلى العمل دعاء العمل الجديد دعاء التوفيق في العمل من القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

ترشيحاتنا

الجهاز الهضمي

لماذا أصبح التهاب المعدة مرض العصر؟.. 7 أسباب أغلبها من البيت

الشاي الأخضر

يشيد به خبراء التغذية.. مشروب سحري لصحة القلب والمناعة والتخسيس

المناعة

5 أطعمة قاتلة للمناعة.. ماذا يحدث للجسم لو توقفنا عن تناولها أسبوعا؟

بالصور

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

فيديو

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد