دعاء الذهاب للعمل.. يحميك حتى العودة

دعاء الذهاب للعمل ..إن الدعاء لله سبحانه وتعالى يساعدنا في تيسير أمور حياتنا، والعمل شيء هام في حياتنا، لذا يجب أن نعرف دعاء الذهاب إلى العمل، ودعاء العمل الجديد، ودعاء الرزق بالعمل، دعاء قبول العمل الصالح، دعاء التوفيق في العمل من القرآن.

دعاء الذهاب إلى العمل

عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قطُّ إلا رفع طَرْفَهُ إلى السماء فقال: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَو أُضَلَّ، أَو أَزِلَّ، أَو أُزَلَّ، أَو أَظْلِمَ، أَو أُظْلَمَ، أَو أَجْهَلَ، أَو يُجْهَلَ عَلَيَّ".

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟".

اللهم بارك لي في كل مشروع وكل فترة وكل طاقة يبذلها، واكتب لي رضاك في كل ما أنجزه وحققه.

اللهم اجعل لي من كل عمل اعمله والطريقة التي اعمل بها سببا لنيل الهداية، والسعادة وسرور لي ولكل من أقابله في هذا اليوم. ربي وإذا غادرت هذا المكان، فبارك لي في رحلتي وسفري، وبارك لي في أهلي وبيتي، واعدني إليهم سالما غانما، انك أنت الخليفة في المال والأهل والولد.

اللهم يسر لي كل عسير، وسهل اللهم علي كل صعب واجعله بفضلك يسير.

أسألك اللهم الكفاية بحلالك عن حرامك، كما أسألك اللهم الغنى عمن سواك سبحانك.

اللهم اجعل عملي هذا مباركًا ، واجعله اللهم عونًا لي على طاعتك وقربك.

اللهم أسألك من خير هذا العمل الجديد ومن خير ما جُعل له، كما أعوذ بك اللهم من شر هذا العمل ومن شر ما جُعل له.

أسألك اللهم دوام النجاح ، ودوام الفلاح، ودوام الطاعات والقربات، واجعل اللهم دعائي منالدعاء المستجاب

اللهم عافني ، وارزقني، وارحمني واهدني وتب علي من كل ذنب وخطيئة.

اللهم لك الحمد على ما رزقت، ولك اللهم الحمد على ما أوليت وأعطيت.

سبحانك لا إله إلا أنت ، بديع السماوات والأرض ، رازق الخلق، ومعطي الكائنات من فضلك وكرمك.

أعوذ بك اللهم من كل ذنب أذنبته يؤخر رزقي، ومن كل ذنب أذنبته يباعد بيني وبين رحمتك وعفوك.

أسألك اللهم العفو والعافية في كل شأني، كما أسألك العافية في مالي وصحتي ورزقي وأهلي وولدي.

دعاء العمل الجديد

اللهم أشهدك أن كل ما بي من نعمة وما كان بي من نعمه وما سيكون بي من نعمه أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم أشهدك أن كل ما بي من نعمة وما كان بي من نعمه وما سيكون بي من نعمه أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

بسم الله الرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني وييسر لي أمري، بسم الله الرزاق ذو القوة المتين.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم بارك لي في كل مشروع وكل فترة وكل طاقة أبذلها، واكتب لي رضاك في كل ما أنجزه وأحققه.

للهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فأكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين وعن النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت".

دعاء التوفيق في العمل من القرآن

قال تعالى ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾[البقرة:201].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾[الكهف:10].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾[الممتحنة:4].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾[الأعراف:89].

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق:3].