رئيس قناة السويس: عودة قوية لحركة التجارة عبر القناة بدءًا من 2026

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة نفّذت خلال الفترة الماضية خطة تطوير وصيانة واسعة شملت المجرى الملاحي والمشروعات البحرية، مشيرًا إلى أن رؤيته كانت تميل إلى التخفيف من حجم أعمال التطوير مع تصاعد التوترات الإقليمية، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تمسّك بالاستمرار في التحديث الشامل دون تأجيل.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن تراجع الإيرادات لم يمنع الدولة من المضي قدمًا في تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري بالكامل، مؤكدًا أن الأعمال التي نُفذت جعلت القناة تظهر بـ"شكل جديد تمامًا"، بحيث يمكن للسفن التي لم تعبر خلال العامين الماضيين أن تلاحظ اختلافًا جذريًا بعد التطوير.

وأضاف أسامة ربيع، أن تطوير القطاع الجنوبي جاء بعد حادث جنوح السفينة "إيفرجيفن"، وهو ما أحدث نقلة كبيرة في كفاءة الملاحة بهذه المنطقة، لافتًا إلى أنه لم يُسجَّل أي حادث واحد منذ الانتهاء من أعمال التطوير، وأن هذا التطوير يعزز من راحة السفن أثناء العبور، دون أن تكون له علاقة بعمليات التقاطر.

وأشار أسامة ربيع، إلى أن الهيئة تعمل على الحفاظ على زمن عبور السفن البالغ 11 ساعة فقط، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات العبور، موضحًا أن الربع الأول من عام 2026 سيشهد بداية تحسن ملحوظ، بينما سيشهد الربع الثاني زيادة أكبر في عدد السفن، على أن تعود الحركة في النصف الثاني من العام ذاته إلى مستويات قريبة من المعدلات المرتفعة التي سجلتها القناة في عام 2023.