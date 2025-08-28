6.5 تريليون جنيه إجمالي قيم التداولات في البورصة خلال الـ5 أشهر الأولى من 2025

ارتفع إجمالي قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولي من العام 2025، بنسبة 9.8 % على أساس سنوي، بحسب أحدث هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، نحو 6.5 تريليون جنيه مقابل 5.9 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، وفق هيئة الرقابة المالية.

تداول الأسهم

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية انخفضت خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.5% لتسجل 485.859 مليار جنيه مقارنة 508.560 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 6 تريليون جنيه مقارنة 5.479.595 تريليون جنيه جنيه خلال الفترة من العام 2024، بمعدل ارتفاع 11%.

14.3 تريليون جنيه قيمة التداول خلال 2024

ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية (متضمنة أذون الخزانة).







