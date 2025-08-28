قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أممي يدعو إلى خطوات جريئة لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
الشرع: سوريا تعود لأبنائها وتفتح صفحة جديدة
بـ 300 ألف جنيه اركب شيفروليه أفيو سيدان
زيلينسكي: وفد أوكراني يزور واشنطن لبحث الضمانات الأمنية مع فريق ترامب
تركيا تعلن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا عبر أربعة معابر حدودية
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
اقتصاد

6.5 تريليون جنيه إجمالي قيم التداولات في البورصة خلال الـ5 أشهر الأولى من 2025

البورصة المصرية
البورصة المصرية
علياء فوزى

ارتفع إجمالي قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولي من العام 2025، بنسبة 9.8 % على أساس سنوي، بحسب أحدث هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، نحو 6.5 تريليون جنيه مقابل 5.9 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، وفق هيئة الرقابة المالية.

تداول الأسهم
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية انخفضت خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.5% لتسجل 485.859 مليار جنيه  مقارنة 508.560 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

خلال  الفترة من يناير حتى مايو  2025، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 6 تريليون جنيه مقارنة 5.479.595 تريليون جنيه جنيه خلال الفترة من العام 2024، بمعدل ارتفاع 11%.

14.3 تريليون جنيه قيمة التداول خلال 2024

ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 مما أسهم في تحقيق قيم غير مسبوقة لتداول أدوات الدخل الثابت الحكومية (متضمنة أذون الخزانة).


 


 

تداولات البورصة أذون خزانة سندات الرقابة المالية مصر

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

بسمة داود
بسمة داود
بسمة داود

