الأمم المتحدة : 760 موقع نزوح في غزة تضم 850 ألف شخص معرضة للفيضانات

أكدت الأمم المتحدة، أن أكثر من 760 موقع نزوح في غزة تضم نحو 850 ألف شخص معرضة للفيضانات، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية نتيجة المنخفضات الجوية.



وأضاف أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الخميس - أن مياه الصرف الصحي اختلطت بمياه الأمطار واجتاحت آلاف الخيام، ما يؤدي بدوره إلى إصابة عشرت الآلاف من المدنيين بالأمراض والأوبئة، في ظل عدم توفر الملابس الثقيلة والخيام والأغطية.