رئيس المتحف المصري الكبير: تلقينا 20 طلبًا من جامعات حكومية ومدارس لزيارته

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، أن المتحف المصري الكبير تلقى 20 طلبًا من جامعات حكومية ومدارس لزيارته، مشيرا إلى أن الاهتمام بزيارة الطلاب يمثل أولوية خاصة، إذ يسعى المتحف لأن تكون زيارات الجامعات والمدارس تجربة تعليمية وثقافية ممتعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، أن المتحف وزيارته يتيح للطلاب الاستمتاع بالحضارة المصرية والتفاعل مع تاريخها العريق لكن يتم ضبط التوقيت حتى يستمتع الجميع كزائر فردى ومجموعات بالمتحف المصرى الكبير.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا محوريًا في الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، مع متابعة ضخمة عبر المنصات المختلفة، مضيفًا أن التفاعل الرقمي مع الحدث بلغ مستويات قياسية خلال الـ36 ساعة الأولى بعد الافتتاح.

وقال ضياء رشوان في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" افتتاح المتحف المصري شهد حضورًا وإقبالًا غير مسبوق على المستوى الدولي. وأضاف أن الحدث سجل أرقامًا قياسية، مشيرًا إلى ثلاثة جوانب رئيسية، الجانب الأول حجم المعروضات والمساحة: المتحف المصري يضم أكبر مساحة وعدد معروضات لحضارة واحدة مقارنة بمعارض أو متاحف أخرى تحتوي على حضارات متعددة".



