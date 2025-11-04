أحمد موسى: بكيت عند مشاهدتي الإقبال الجماهيري على المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن السياح يتحدثون عن مصر بحب وشغف، وأنهم مدوا فترة إقامتهم لمشاهدة المتحف المصري الكبير، موضحًا أن: «الدولة بتعمل الصح ومبتعملش أي حاجة غلط»، موجهًا التحية للواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، الذي وفر 700 مليون دولار في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الشعب المصري تعب كثيرًا، ومستعد لأن يجيله الخير كله من خلال المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها حديث إلا عن المتحف المصري الكبير.

وأضاف أحمد موسى ، أن اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير شهد إقبالًا جماهيريًا وسياحيًا غير مسبوق، موضحًا: «كل الناس اللي شغالة متميزين جدًا، والسياح من جميع الجنسيات. أنا بكيت النهارده أكتر من مرة، والله فرحان ببلدي، وأي حد يشوف ده لازم يكون فرحان ببلده».

وأوضح أن المتحف المصري الكبير جمع جميع الجنسيات والأعمار، واستقبل وفودًا كبيرة وعائلات بالكامل من مختلف أنحاء العالم.

وطالب موسى المدارس والجامعات بتنظيم رحلات إلى المتحف المصري الكبير، من أجل أن يروا حضارة مصر، مؤكدًا أن الناس ملتزمة جدًا بالإجراءات لكي ترى تاريخ بلدها.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على افتتاح هذا الصرح التاريخي، مؤكدًا أن كافة السائحين قادمون سعداء بالدولة المصرية، كما وجه الشكر لكافة الأسر المصرية على النظام.