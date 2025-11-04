قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضتها
أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان
بعد تجريد الأمير أندرو من ألقابه .. ما مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني؟
وزير المالية: إطلاق حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين
أحمد موسى يطالب بزيادة مدة العمل فى المتحف المصري الكبير لـ 12 ساعة
تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس
هل يجوز إهداء ثواب العبادة للغير؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم ويوصي بدعاء مأثور
مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء يوناني بسبب احتجاجات مناصرة لغزة
أحمد موسى: ما فعلته مصر بالمتحف الكبير غير موجود في أوروبا بشهادة السائحين
بالقوة الضاربة .. تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا
الداخلية تكشف حقيقة بلاغ سيدة بتغيب نجلها وعدم تحرّك قسم الشرطة ببني سويف
كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى يطالب بزيادة مدة العمل فى المتحف المصري الكبير لـ 12 ساعة

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى بحالة الانبهار التي يعيشها الزوار في أول أيام زيارة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن ما يشهده المتحف من تنظيم وعرض فني وهندسي للقطع الأثرية يمثل نقلة نوعية في تاريخ العرض المتحفي.

المتحف المصري الكبير


وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الزائرين من داخل مصر وخارجها أبدوا إعجابًا شديدًا بطريقة عرض القطع الأثرية داخل القاعات، موضحًا أن كل قطعة في المتحف تحكي قصة فريدة من تاريخ مصر، وأن أسلوب العرض «مبهر وراقي ويليق بعظمة الحضارة المصرية».


وأضاف أن جميع الزوار، سواء من المصريين أو الأجانب، أكدوا أن المتحف المصري الكبير أصبح وجهة ثقافية وسياحية عالمية، مشيرًا إلى أن الوفود الأجنبية جاءت خصيصًا من عدة دول لحضور الافتتاح وزيارة المتحف.

وطالب موسى بضرورة فتح المتحف طوال أيام الأسبوع دون إجازة أسبوعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد غنيم رئيس المتحف المصري الكبير، مقترحًا أن تمتد ساعات الزيارة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار.

وأشار إلى أن المتحف يضم خدمات متكاملة تشمل مطاعم ومولات ومتاجر تذكارية تقدم تجربة متكاملة للزائرين، مؤكدًا أن الخدمة داخل المتحف متميزة وتُدار باحترافية عالية.

وكشف موسى أن المتحف بث فيلمًا ترويجيًا مميزًا يوثق عملية نقل آخر قطعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون من متحف التحرير إلى المتحف المصري الكبير، والتي جرت في الساعة الواحدة قبل الافتتاح بأيام قليلة، مشيدًا بفريق العمل المصري الذي وصفه بـ«المحترف والخبير في كل تفاصيل العملية».

وأكد موسى حديثه أن المتحف المصري الكبير أصبح واجهة مشرقة لمصر، تجمع بين عبق التاريخ وروعة التصميم المعاصر، قائلاً:'المتحف المصري الكبير مش مجرد مكان.. دي تجربة بتخلّي كل زائر يخرج فخور إنه شاف حضارة بلده أو حضارة الإنسانية في أبهى صورها.
 


 

أحمد موسى المتحف المصري المتحف المصري الكبير

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

أخبارا وتقارير

أخبار التكنولوجيا.. تحديث One UI 8 يصل في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج وبمواصفات لا تصدق.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

تحديث Android 16

تحديث One UI 8 يصل إلى هاتفين من الفئة الاقتصادية في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج!

شركة هونر

منافس أقوى للهواتف الرائدة.. إليك أهم مواصفات Magic 8 Ultra

بالصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

