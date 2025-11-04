أحمد موسى يطالب بزيادة مدة العمل فى المتحف المصري الكبير لـ 12 ساعة

أشاد الإعلامي أحمد موسى بحالة الانبهار التي يعيشها الزوار في أول أيام زيارة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن ما يشهده المتحف من تنظيم وعرض فني وهندسي للقطع الأثرية يمثل نقلة نوعية في تاريخ العرض المتحفي.

المتحف المصري الكبير



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الزائرين من داخل مصر وخارجها أبدوا إعجابًا شديدًا بطريقة عرض القطع الأثرية داخل القاعات، موضحًا أن كل قطعة في المتحف تحكي قصة فريدة من تاريخ مصر، وأن أسلوب العرض «مبهر وراقي ويليق بعظمة الحضارة المصرية».



وأضاف أن جميع الزوار، سواء من المصريين أو الأجانب، أكدوا أن المتحف المصري الكبير أصبح وجهة ثقافية وسياحية عالمية، مشيرًا إلى أن الوفود الأجنبية جاءت خصيصًا من عدة دول لحضور الافتتاح وزيارة المتحف.

وطالب موسى بضرورة فتح المتحف طوال أيام الأسبوع دون إجازة أسبوعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد غنيم رئيس المتحف المصري الكبير، مقترحًا أن تمتد ساعات الزيارة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار.

وأشار إلى أن المتحف يضم خدمات متكاملة تشمل مطاعم ومولات ومتاجر تذكارية تقدم تجربة متكاملة للزائرين، مؤكدًا أن الخدمة داخل المتحف متميزة وتُدار باحترافية عالية.

وكشف موسى أن المتحف بث فيلمًا ترويجيًا مميزًا يوثق عملية نقل آخر قطعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون من متحف التحرير إلى المتحف المصري الكبير، والتي جرت في الساعة الواحدة قبل الافتتاح بأيام قليلة، مشيدًا بفريق العمل المصري الذي وصفه بـ«المحترف والخبير في كل تفاصيل العملية».

وأكد موسى حديثه أن المتحف المصري الكبير أصبح واجهة مشرقة لمصر، تجمع بين عبق التاريخ وروعة التصميم المعاصر، قائلاً:'المتحف المصري الكبير مش مجرد مكان.. دي تجربة بتخلّي كل زائر يخرج فخور إنه شاف حضارة بلده أو حضارة الإنسانية في أبهى صورها.





